Чого не варто робити в літаку: 8 грубих помилок пасажирів

Літак / © Pixabay

Реклама

У літаку правила ввічливості також працюють, і порушення елементарного етикету може зіпсувати політ не лише вам, а й усьому салону. Бортпровідник Ейден та експертка з етикету Дженні Дрейзен назвали вісім найгрубіших речей, яких пасажирам варто уникати під час авіаперельоту.

Про це повідомило видання Real Simple.

Передусім фахівці наголошують: торкатися бортпровідників — недоречно. Якщо вам потрібна допомога, достатньо звернутися словами. Екіпаж і так уважно стежить за салоном та чує пасажирів без фізичного контакту.

Реклама

Ще одна поширена помилка — намагання піти до туалету одразу після посадки на літак. У цей момент екіпаж виконує критично важливі процедури, а пасажири, які залишають свої місця, можуть затримати виліт. До того ж як зауважує бортпровідник, у терміналі для цього значно комфортніші умови.

Не менш дратівливо, коли руки, ноги або ступні пасажирів опиняються у проході. В тісному салоні це ускладнює роботу екіпажу та створює незручності для інших. Те саме стосується поспіху після приземлення — бігти до виходу, щойно літак зупинився, вважається грубістю щодо сусідів по рейсу.

Ейден також радить не сперечатися з екіпажем та не ігнорувати його прохання. Бортпровідники проходять багатотижневу підготовку й навчені діяти в надзвичайних ситуаціях — від надання першої допомоги до гасіння пожеж.

З погляду етикету неприйнятно класти ноги на чужий підлокітник або з’являтися в салоні босоніж. За словами Дрейзен, це не лише неестетично, а й негігієнічно. Вона радить завжди залишатися у взутті та шкарпетках.

Реклама

Окрема тема — спинки крісел. Відкидатися можна, але робити це варто повільно і з огляду на людину позаду. Коротке попередження або перевірка, чи немає на столику ноутбука або напою, вважають хорошим тоном.

Нагадаємо, різдвяна подорож канадської родини перетворилася на юридичне протистояння після того, як лоукостер Flair Airlines відмовив їм у посадці на рейс. Причиною став внутрішній регламент компанії, про який пасажирів не попередили, а державний регулятор і взагалі назвав його маніпулятивним.