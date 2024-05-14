Чоловік 10 років приховував від дружини жахливу таємницю: правда розбила їй серце

Жінка стверджує, що її чоловік активно брехав їй протягом 10 років їхніх стосунків, і вона була спустошена, коли дізналася правду.

Анонімна жінка пояснила, що вона заміжня за своїм чоловіком вісім років, але разом вони вже понад 10 років, і під час палкої суперечки він зізнався, що зраджував її до того, як вони одружилися. Що ще гірше, чоловік не просто тримав це в таємниці від дружини, він активно брехав їй протягом багатьох років і "заперечував, що щось сталося".

У колонці "Дорога Дейдре" в газеті The Sun жінка розповіла, що вони з чоловіком посварилися, бо він вважав, що її колега "надто дружелюбно" ставиться до неї, і тому не хотів, щоб вона йшла на корпоратив. Він стверджував, що не хоче бачити її поруч з колегою, бо "знає, якими бувають чоловіки", що спонукало її запитати про один момент з їхнього минулого – і тоді він нарешті розповів їй правду.

Вона написала: "До того, як ми одружилися, він регулярно ходив до пабу з приятелем. Одного разу я отримала анонімний дзвінок від жінки, яка сказала, що мій чоловік з кимось заговорив і пішов з нею додому. Вона сказала, що зателефонувала, тому що її зрадили, і вона вважає, що я маю право знати про це. Коли я запитала в нього про це, він сказав, що ця жінка не могла заплатити за таксі, тому він її підвіз. Він наполягав, що більше нічого не було. Я хотіла йому повірити і намагалася забути про це. Але в запалі цієї нещодавньої суперечки він зізнався, що цілував і пестив її, і сказав, що вона займалася з ним оральним сексом".

Жінка сказала, що почувши правду від чоловіка після того, як він спочатку заперечував зраду, вона "спустошена", оскільки не може повірити, що її партнер міг приховувати від неї таку велику таємницю. Вона додала, що він "розбив їй серце" і змусив її почуватися "некоханою", але він вважає, що вона просто "надмірно реагує" і не повинна засмучуватися, оскільки це "нічого не означає".

У своїй відповіді експертка Дейдре сказала жінці, що вона має "повне право" почуватися засмученою, а її чоловік намагається відкинути її почуття, сподіваючись, що вони зможуть "рухатися далі і забути" те, що сталося. Однак вона додала, що якщо чоловік авторки листа не може "визнати шкоду, яку він заподіяв", то їхні стосунки можуть бути розірвані.

Вона сказала: "Якщо він не буде готовий визнати шкоду, яку він заподіяв, ви ніколи не зможете відновити довіру між вами. Він повинен бути готовий перепросити і спробувати загладити свою провину".

Нагадаємо, жінка, яка змушена жити з колишнім-зрадником, щодня знущається з нього. Вона навіть вже заробляє на цьому гроші.

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