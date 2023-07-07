Чоловік 10 років тому зірвав джекпот у 55 млн доларів і досі не сказав сім'ї: він пояснив чому

Переможець лотереї, який виграв 55 мільйонів доларів, зізнався, що протягом 10 років нікому з рідних не розповідав про свій виграш.

Про це пише dailystar.co.uk.

Попри свої шалені статки, він купив лише нову вантажівку і будинок. Багатій розповів, що у нього немає дружини та дітей, а з рідних на той час залишилися батьки та сестра.

Але він зізнався, що не любить ні її, ні її чоловіка, додавши, що побоюється, що вона змусить його віддати половину грошей її церкві, якщо дізнається про виграш.

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"Я поводився стримано. Я купив нову вантажівку і будинок, але сказав їм, що винаймаю будинок. Хіба я був неправий, що нікому нічого не сказав? Я знаю, що мої батьки нічого не попросили б, але моя сестра сказала б мені пожертвувати половину її церкві. Я не жертвував гроші нікому та жодній організації. Зараз мені 67 років, і я дуже задоволений своїм життям. Я витрачаю трохи. У мене немає дітей, і обидва батьки померли. Я не забезпечував свою сестру, тому що не люблю її та її чоловіка, і я не розмовляв з нею понад 10 років", - розповів він.

Чоловік також висловив сподівання, що сестра й гадки не має, де він живе.

"Крім того, мої батьки виписали її з маєтку перед смертю. Вона намагалася зробити з нашими батьками якісь страшні речі, тому я поклав цьому край", - додав він.

Тож мільйонер продовжив спокійно та скромно насолоджуватися своїм багатством.

Нагадаємо, в аеропорту жінка влаштувала розгром, розбивши комп'ютери та сканери. Стало відомо, що її так розлютило.

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