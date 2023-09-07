Чоловік 100 днів їв сирі стейки та розповів, як експеримент вплинув на його організм (фото)

Чоловік заради експерименту 100 днів підряд їв сирі стейки.

Про це пише nypost.com.

Полі Лонг, який живе на Балі, Індонезія, в дитинстві їв різноманітну їжу, але вирішив обмежити свою дієту після того, як п'ять років тому у нього почалися проблеми зі шлунком.

"Я хотів проекспериментувати і подивитися, що я відчуватиму, а також показати публіці, що вживання сирого м'яса є абсолютно безпечним", - пояснив 30-річний чоловік. "Я їв один сирий стейк на день, а потім все, що хотів з'їсти, могло бути ще одним стейком, який я готував або знову з'їдав сирим".

Полі Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

Творця контенту прозвали "королем яєчок", оскільки він задокументував, як поїдає серця, яєчка та язики тварин.

Полі Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

Як правило, не рекомендується їсти сире м'ясо, при цьому Центри з контролю та профілактики захворювань зазначають, що "вживання сирого та недовареного м'яса та птиці може спричинити захворювання".

За даними UCLA Health, вживання сирого м'яса може призвести до хвороб харчового походження, таких як кишкова паличка, але Лонг наполягає, що він ніколи не почувався краще.

Батько стверджує, що він "не мав ускладнень" від вживання великої кількості сирого м'яса, але закликає інших провести власні дослідження. Він каже, що помітив позитивні зміни у травленні, рівні енергії та загальному настрої.

Полі Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

"Я почав помічати найбільше зрушення приблизно на 30-й день - після цього він став дуже помітний щодня - хороша енергія, чудове травлення, прекрасне відчуття після сироїдіння", - пояснив Лонг.

Він визнав, що зазвичай до його раціону входять сирі та приготовлені продукти, але найкраще він почувається, коли їсть їжу, не піддану термічній обробці.

"Я поєдную сире і приготовлене, тому що я великий гурман і люблю куштувати смачну їжу поза домом, але в цілому сироїдіння змушує мене почуватися краще", - сказав він.

Полі Лонг / Фото: Jam Press/@paulylong

У нещодавньому відео TikTok, який зібрав понад 870 000 переглядів, Лонг показав, як їсть домашній стейк-тартар на 97-й день експерименту.

У коментарях юзери запитували, як він не помер і як не хворіє.

"Я вже настільки до цього звик, що навіть більше не звертаю уваги", - сказав він. "Звичайно, всі думають, що я божевільний, і під час випробування всі постійно говорили, що я захворію і помру, але для мене це просто розвага".

Нагадаємо, чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps. Він не очікував побачити, що його кохана сидить на лавці з коханцем.

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