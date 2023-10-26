Чоловік 12 років ходить босоніж та не має жодного взуття: "Люди думають, що я безхатько" (фото)

Він не взувається навіть під час походів у гори.

Американець Робін Грінфілд, який не купував туалетний папір десять років, здивував ще однією звичкою.

Про це пише nypost.com.

37-річний чоловік не носить взуття вже понад 12 років — навіть під час походів у гори чи прогулянок продуктовим магазином.

"Люди часто дивляться на мене зверхньо; люди часто думають, що я безхатько. Вони вважають, що я в розпачі і я не маю іншого вибору", — сказав він.

Робін Грінфілд / Фото: SWNS

Але Робін каже, що це робить його "скромним". Насправді йому подобається, що ходіння босоніж — це "практика смирення".

Грінфілд, який навіть не має ділового одягу, вперше вирішив відмовитися від свого взуття ще 2008 року під час студентської поїздки до Нової Зеландії, де він став свідком того, як один із керівників курсу був без взуття.

"Я не пам'ятаю, щоб колись у мене була якась особлива причина, крім того, що це здавалося правильним", - згадує активіст-еколог. "Я хотів ходити босоніж, і я зробив це".

На той час він відчув "природний потяг" і від 2011 року почав ходити босоніж постійно.

Робін Грінфілд / Фото: SWNS

Мешканець Ешвілла, Північна Кароліна, каже, що він найчастіше єдина людина в натовпі, хто не носить взуття, і в результаті піддається пильній увазі.

"У минулі вихідні я був на фестивалі, на якому були присутні 5000 осіб", — сказав Грінфілд, який визнав, що йому знадобилися "роки", щоб подумки подолати "стигму", з якою він зіткнувся. "Я не бачив жодної босої людини, а на мої ноги дивилися сотні людей".

Те саме було й декілька років тому, коли він гуляв босоніж "модним районом" Глендейла, штат Каліфорнія, де його зустріли погляди "людей в одязі за тисячу доларів".

Робін Грінфілд / Фото: SWNS

Якщо його не змусять одягнути взуття — у негоду чи в місцях, де це необхідно, — його ноги будуть босими. У поодиноких випадках він обере шкарпетки для комфорту чи тепла.

"Для мене бути босоніж — це можливість зв'язатися з людьми у будь-який момент, з кожним кроком, який я роблю, щоб вийти за рамки соціальних норм", — сказав він, додавши, що йому подобається, коли люди ставлять під сумнів його поведінку.

Попри те, що йому довелося забинтувати ноги після того, як він наступив на скло, періодичний біль від подорожі босоніж не завадив йому вести спосіб життя без взуття.

Насправді він викинув свою останню пару взуття шість місяців тому.

Робін Грінфілд / Фото: SWNS

Хоча його сім'я була "стурбована" його майбутнім, вона також підтримувала його. "Грінфілди - ми маленька сім'я, і ми всі в тій чи іншій мірі диваки. Ми всі унікальні - ніхто з нас не вписується в соціальні норми, тому я отримав велику підтримку".

Звільнившись від взуття, Грінфілд запустив проєкт під назвою "Школа босоніж", де він передає свої знання про те, як ходити босоніж, іншим, хто теж хоче відмовитися від взуття.

Він заявив, що його перша сесія, що відбулася у липні цього року у Північній Кароліні, зібрала 40 осіб.

"Це були вихідні, присвячені возз'єднанню із землею, коли ми ходили босоніж, а також збирали їжу, проводили час у лісі та спілкувалися з місцевими спільнотами", - сказав він.

Робін Грінфілд / Фото: SWNS

Початківцям, які сподіваються колись повністю відмовитися від взуття, Грінфілд рекомендує починати з легших поверхонь і поступово переходити до більш небезпечних поверхонь, пам'ятаючи, що є ймовірність порізів та подряпин, якщо перевантажувати себе занадто сильно.

Однак його методи суперечать тому, що радять деякі експерти для оптимального здоров'я ніг. Хоча помірне ходіння босоніж (навіть на відкритому повітрі) може зміцнити м'язи стопи та гомілковостопного суглоба, оскільки вони змушені працювати більше, ортопеди попереджають, що тривалий стрес через відсутність взуття може призвести до проблем у майбутньому.

Нагадаємо, мультимільйонер приховує своє багатство від дітей. Він пояснив свою позицію.

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