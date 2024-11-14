Чоловік 15 років уникає ухвалення рішень, дотримуючись суворого розпорядку дня: що він робить

Він вважає, що зменшення особистого вибору полегшує розумове навантаження, що призводить до ясніших думок.

Чоловік з Японії вже понад десять років споживає одні й ті ж продукти і дотримується чіткого розпорядку дня, щоб звести до мінімуму ухвалення рішень, стверджуючи, що такий спосіб життя допомагає йому зберігати ясність розуму.

38-річний Го Кіта, який працює в інформаційній індустрії, дотримується такого "способу життя без ухвалення рішень" вже 15 років, пише SCMP.

Дослідження показують, що люди можуть ухвалювати до 35 000 рішень щодня. У сучасному світі, перенасиченому інформацією, невпинне ухвалення рішень може призвести до "втоми від рішень" – стану розумового виснаження, спричиненого величезною кількістю варіантів вибору. Дослідження показують, що ця втома може погіршити судження, що призводить до прокрастинації або ірраціональних рішень.

Коли 15 років тому Кіта вперше прийшов на роботу, безліч рішень, з якими він зіткнувся на роботі, спричинили у нього стрес. Щоб полегшити вибір, який йому доводилося робити в особистому житті, він шукав натхнення у колишньої зірки японського бейсболу Ічіро Сузукі. Як повідомляється, Сузукі дотримувався суворого розпорядку дня протягом семи років: починав кожен день зі сніданку з рису з каррі, виконував фізичні вправи для розминки у визначений час і дотримувався встановленого графіка для прийняття ванни після гри. Спростивши свої щоденні рішення, Сузукі досягнув лазерної концентрації на тренуваннях та іграх, кульмінацією чого стали безпрецедентні 10 сезонів поспіль по 200 хітів – найдовша серія в історії бейсболу.

Надихнувшись прикладом Сузукі, Кіта щодня їсть горіхи та рамен на сніданок, курячу грудку на обід і смажену свинину з бобовими паростками на вечерю. Він також приймає фіксовані дози харчових добавок через певні проміжки часу, щоб забезпечити збалансоване харчування.

Го Кіта / Фото: QQ.com

Кіта щодня одягає сорочку та штани одного фасону і має декілька пар однакових шкарпеток та спідньої білизни. Крім того, його щоденні процедури, зокрема гоління, прання та підстригання нігтів, ретельно розписані.

Кіта ділиться, що завдяки зменшенню особистого вибору він відчуває менше психічне навантаження, що дозволяє йому ясніше мислити і ефективніше ухвалювати рішення на роботі.

Залишається незрозумілим, чи спричинив такий спосіб життя якісь недоліки.

Го Кіта / Фото: QQ.com

Дисциплінований підхід Кіти привернув увагу в соціальних мережах:

Можливо, мені теж варто мінімізувати свої рішення. Кожного разу, коли я купую морозиво, я намагаюся обрати смак, а в результаті все одно беру той самий. Це така марна трата часу

Такий одноманітний спосіб життя здається нудним! Кіта втрачає багато спонтанних радощів у житті

Чому б не застосувати розумніший метод? Ведення щоденника для роздумів про правильність чи неправильність зробленого вибору могло б підвищити впевненість в ухваленні рішень у майбутньому

Нагадаємо, біогакер Браян Джонсон уколов в обличчя жир іншої людини та налякав наслідками. Він розпочав новий проєкт.

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