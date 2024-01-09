Чоловік 15 років використовував одні й ті ж номери у лотереї та зірвав джекпот: відома сума

Він ще не оговтався від щастя.

Прагнення одного австралійця розігрувати одні й самі номери вилилося у величезний виграш у лотерею.

Про це пише Yahoo News Austra.

Мешканець Лісмора протягом 15 років принципово використовував однакові номера. І от нарешті він зірвав джекпот у 1,4 мільйона доларів.

Виграшними номерами були 17, 12, 36, 42, 13 та 34, а додатковими – 41 та 38. Кожен із семи переможців отримав по 1 428 571,43 долара.

"Я брав ці цифри дуже довго – можливо, 15 років або більше", - сказав переможець після того, як йому довелося бігти до машини, щоб знайти свій цінний квиток, щоб підтвердити виграш. "Я не беру їх щотижня. Я радий, що взяв їх цього тижня. Я приголомшений, скажу вам правду! Я не знаю що сказати. Це великий шок".

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Також переможець поділився, що йому знадобиться час, щоб повністю усвідомити суть призу, перш ніж вирішити, що робити з грошима.

Нагадаємо, чоловік під час ремонту знайшов 9 мільйонів, але рано зрадів. Він розповів, чому саме він не розбагатів.

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