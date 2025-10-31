Чоловік 15 років жив на дві сім’ї: обман розкрився після його смерті

Обман і зрада розкрилися під час похорону чоловіка / © Pixabay

Жахливе відкриття сколихнуло родину на похороні 62-річного чоловіка у Великій Британії. Його дочка, яка оплакувала батька, дізналася, що він протягом 15 років зраджував її матір і вів подвійне життя. Невідома жінка, яка прийшла на церемонію у супроводі двох синів-підлітків, заявила, що жила з цим чоловіком і була переконана, що його перша дружина давно померла.

Про цю неймовірну історію, якою поділилася дочка покійного, розповіло британське видання The Mirror.

Таємне життя тривало 15 років

За словами дочки, стосунки між її батьками почалися ще у підлітковому віці, і пара щойно відсвяткувала 40-ву річницю весілля. Жодного натяку на проблеми чи зраду родина ніколи не помічала. Цей образ ідеальної родини зруйнувався в одну мить, коли на похорон прийшла невідома жінка з двома синами і сказала дочці: «Я Деніз. Я жила з твоїм татом 15 років».

Спершу дочка запідозрила обман, але Деніз показала їй фотографії, де її батько святкує з ними дні народження, Різдво та проводить відпустки. Докази були незаперечними.

З’ясувалося, що чоловік пояснював свої тривалі відсутності «робочими поїздками», а другій родині він сказав, що його перша дружина «померла багато років тому».

«Обличчя моєї матері повністю спотворилося, коли я їй розповіла. Вони з батьком щойно відсвяткували свою 40-ву річницю шлюбу», — написала дочка на Reddit.

Подвійне горе та зруйнована ілюзія

Наразі обидві родини оплакують не лише втрату чоловіка та батька, а й усвідомлюють, що чоловік, якого вони знали, був зовсім іншою людиною. Вони змушені справлятися з подвійним горем: від втрати близької людини та від жорстокого обману.

Дочка зізналася, що тепер не може спокійно згадувати минуле.

«Я продовжую думати, скільки днів народжень та свят він провів, розриваючись між нами, прикидаючись, що запізнюється через затори», — розповіла вона.

Читачі Мережі висловили глибоке співчуття. Один із них дуже влучно прокоментував ситуацію.

«Подвійне життя, подвійне горе. Ти оплакуєш чоловіка, який тебе виростив, і ілюзію, яку він створив. Це найгірший вид втрати, коли навіть твої спогади виявляються брехнею», — написав він.

