Цікaвинки
169
3 хв

Чоловік 2 роки сидить на дієті з фастфуду: як він вижив

Історії про незвичайні дієти завжди викликають інтерес, особливо коли йдеться про фастфуд. Цього разу увагу привернув чоловік, який заявив, що вже майже два роки щодня харчується в McDonald’s і подібних закладах.

Дар'я Щербак
Макдональс

Макдональс / © Associated Press

У США 32-річний чоловік здивував користувачів, розповівши про свій дворічний експеримент із харчуванням. За його словами, з літа 2023 року він щодня харчується виключно в закладах швидкого харчування, таких як McDonald’s, Taco Bell, KFC або Burger King, і не збирається зупинятися.

Про це стало відомо з платформи Reddit.

Що їсть чоловік і які його показники?

Основний раціон американця складається з одного великого прийому їжі на день. Зазвичай це «Біг Мак», нагетси, велика порція картоплі фрі та кілька соусів. Іноді чоловік додає до меню десерт, наприклад, «МакФлуррі», і запиває все газованою водою або енергетиками. У середньому він споживає близько 2000 калорій щодня.

Найбільше здивування викликає те, що, за словами чоловіка, його показники здоров’я залишаються в межах норми:

  • Вага: 66 кг

  • Індекс маси тіла: 20,8

  • Тиск: нормальний

При цьому чоловік зізнається, що не їв фруктів понад 10 років, а його травна система «погано реагує» на здорову їжу. Натомість, харчування фастфудом не викликає жодних проблем.

Реакція мережі та можливі ризики

Користувачі Reddit розділилися в думках. Одні були вражені тим, як організм чоловіка витримує таку дієту, а інші застерігають від повторення подібних експериментів.

Один з коментаторів розповів історію свого брата, який також харчувався в McDonald’s. Хоча він не набрав зайвої ваги, це призвело до серйозних проблем.

«Мій брат провів два дні у відділенні невідкладної допомоги з настільки серйозним каменем у нирці, що не міг приймати ні їжу, ні рідини», — написав користувач.

Експерти зазначають, що навіть при нормальних показниках ваги та тиску, щоденне споживання фастфуду може призвести до серйозних проблем у майбутньому, таких як захворювання серця, судин, нирок та шлунка, через високий вміст насичених жирів, солі та цукру.

Нагадаємо, одну з найнебезпечніших страв у світі регулярно споживають близько пів мільярда людей, і саме її популярність спричинила репутацію смертельного продукту у випадку неправильного приготування. Якщо раніше на слуху була коі пла — страва з Таїланду та Лаосу, то тепер мова йде про маніок, відомий також як касава, який щороку забирає понад 200 життів.

Маніок є головним продуктом харчування для близько 500 мільйонів людей, а щороку виробляються сотні мільйонів тонн цієї культури.

Рослина походить із Південної Америки, проте нині найбільшим її виробником є Нігерія. У сирому вигляді коріння, листя та шкірка касави небезпечні, оскільки містять сполуки, що здатні утворювати ціаністий водень. У «солодких» сортах концентрація сягає до 20 мг ціаніду на кілограм, а в найгіркіших — до 1 000 мг.

За даними ВООЗ, від отруєння маніоком щороку помирає близько 200 людей. Попри це, більшість тих, хто регулярно вживає продукт, почуваються добре, адже з часом люди навчилися правильно його готувати. Подібно до того, як лише досвідчені кухарі можуть безпечно приготувати отруйну рибу, що вважається делікатесом, так і касаву можна зробити безпечною завдяки спеціальним методам обробки.

Вживання сирого коренеплоду чи неправильне приготування може не лише стати причиною смерті, а й спричинити серйозні наслідки для здоров’я, зокрема неврологічний розлад атаксію.

Щоб уникнути ризику, коренеплід необхідно правильно обробляти — наприклад, замочувати у воді до 24 годин. Особливо небезпечною касава стає у періоди продовольчої кризи, коли через брак їжі люди змушені вживати гіркі сорти з високим вмістом токсинів.

