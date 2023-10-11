Чоловік 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити у ресторанах – кумедне фото

Безсоромний емігрант інсценував серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії у зухвалій спробі ухилитися від оплати рахунку.

Про це повідомляє The Sun.

50-річний чоловік, родом з Литви, був ув'язнений після того, як не зміг розщедритися на два штрафи за обурливу серію театралізованих обідів.

На дивній фотографії, опублікованій як попередження ресторанам, видно, що відвідувач звалився на підлогу, що стало частиною його виступу.

Чоловік симулював серцевий напад, щоб не платити у ресторанах / Фото: thesun.co.uk

Він розігрував один і той самий драматичний номер майже на всіх майданчиках, на які він націлився, більшість із них – на Коста Бланці.

Один власник ресторану розповів, що перед початком "проблем зі здоров’ям" він замовив декілька склянок віскі та салат. А менеджер іншого закладу поділився: "Це було дуже театрально, він вдав, що знепритомнів, і впав на підлогу. Ми розіслали його фотографію до всіх ресторанів, щоб перешкодити йому знову це зробити". Тим часом третій колега пригадав: "Ми всі отримали попередження з його фотографією, в якому йшлося про те, що нам слід бути обережними і нічого йому не подавати".

Емігранта було ув'язнено на 42 дні після того, як він відмовився платити два невеликі штрафи. Також власники ресторанів планують подати спільну скаргу, внаслідок якої чоловіка можуть засудити до двох років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше молодята втекли з розкішного весілля, не заплативши за ресторан, та виїхали з країни. Італійський ресторатор не на жарт розлючений та розшукує пару.

Читайте також: