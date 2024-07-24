Чоловік 21 рік дуже економив, щоб рано вийти на пенсію: він шокував, як і скільки заощадив (фото)

Японець нещодавно шокував Інтернет, заявивши, що йому вдалося заощадити 132 мільйони ієн (640 000 доларів США) за останні два десятиліття, щоб достроково піти на пенсію зі своєї стресової роботи.

Про це пише Oddity Central.

Неназваний 45-річний чоловік звернувся до соціальних мереж, щоб оголосити, що він, нарешті, досяг FIRE (фінансова незалежність, ранній вихід на пенсію), присвятивши цій меті останні двадцять років і десять місяців.

На початку 2000-х йому вдалося знайти стабільну, але дуже відповідальну роботу, де йому постійно доводилося працювати понаднормово. Він мав пристойну зарплату — близько п'яти мільйонів ієн (32 000 доларів США) на рік, тому замість того, щоб кинути роботу і шукати щось менш стресове, він вирішив подолати всі труднощі і накопичити якомога більше грошей, щоб вийти на пенсію раніше. Однак рівень ощадливості, яку він виявляв протягом останніх двох десятиліть, змусив багатьох людей замислитися, чи варті його зусилля.

У своєму прагненні якнайшвидше накопичити 100 мільйонів ієн японець повністю змінив свій спосіб життя. Він відмовився від орендованої квартири, воліючи натомість жити в звичайному гуртожитку компанії, де платив всього 30 000 ієн (190 доларів США) на місяць. Замість купувати необхідну йому техніку та меблі, він збирав їх, використовуючи купу речей, які викидали інші люди. Влітку він також ніколи не користувався кондиціонером, а взимку зігрівався лише вправами та ковдрами.

Однак саме його раціон зазнав найбільш радикальних змін. На фотографіях, якими він регулярно ділився в соціальних мережах з іншими потенційними учасниками FIRE, видно, що його їжа складалася в основному з відвареного рису та невеликих шматочків фруктів чи овочів. Проте в особливо важкі дні його вечеря складалася з простого енергетичного напою.

Раціон японця / Фото: @MaqwgNaJKDonxGb/X

Як і інші ощадливі японці, чоловік використовував купони на знижку, щоб купувати найдешевші продукти. Щоб розважитися дешево, він проводив вечори в гуртожитку, дивлячись фільми на тюремну тематику і жартував, що його життя дуже схоже на життя ув'язненого.

Раціон японця / Фото: @MaqwgNaJKDonxGb/X

Раніше цього року, після більш ніж двох десятиліть крайньої ощадливості, ця людина оголосила, що досягла своєї переглянутої мети в 132 мільйони ієн (640 000 доларів США) заощаджень, що дозволяє йому достроково вийти на пенсію. Як бонус, його унікальний досвід надихнув його на написання книжки про досягнення FIRE, яка виявилася прибутковою і допомогла йому піти на пенсію навіть раніше, ніж планувалося.

Раціон японця / Фото: @MaqwgNaJKDonxGb/X

Попри всі його зусилля накопичити якнайбільше, мрія цієї людини про достроковий вихід на пенсію може виявитися недовговічною через різке знецінення ієн від початку року.

"Якщо ієна продовжить знецінюватися, я ніколи не досягну фінансової свободи", - сказав чоловік. "Чим я працював ці 21 рік? Це все безглуздо, так трагічно".

Досвід цієї людини став вірусним в Інтернеті в Японії та Китаї, спричинивши неоднозначні відгуки користувачів Мережі. Деякі заявили, що шоковані його рішучістю та витривалістю, тоді як інші були приголомшені його способом життя, додавши, що це диво, що він не захворів через погане харчування.

"Його життя справді нещасливе", — написав один чоловік. "Його дохід у Японії не такий уже й низький. Якби він інвестував у золото, а не просто зберігав, він не втратив би так багато".

Нагадаємо, жінку, яка отримувала виплати за важку інвалідність, ув'язнили через "компромат усіх часів". Вона брала участь у бігових марафонах.

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