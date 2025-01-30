Чоловік заради забави написав на випадковий номер і зустрів свою майбутню дружину – фото

Пара поділилася незвичайною історією свого кохання. У той час, як наречений скасував весілля через SMS коханої його 12-річній доньці, зухвале повідомлення британця на невідомий номер переросло у 23-річний шлюб.

Про це пише LADbible.

1998 року Донован Шірс отримав свій перший мобільний телефон на 18-річчя. Варто нагадати, що тоді телефони були далекі від сучасних смартфонів. Замість того, щоб годинами гортати соціальні мережі, користувачі могли розважатися лише "змійкою", а це означає, що людям доводилося проявляти творчість, коли йшлося про те, як себе розважити. Для Донована це означало вигадати купу цифр і надіслати просте "привіт".

Невдовзі колишній діджей отримав відповідь – від жінки на ім'я Кірсті, яка жила за 160 км від нього.

"Я щойно отримала мобільний, тож подумала, що це від когось, кому я дала свій номер, і просто відповіла: "Привіт, хто це?" — пригадала вона знайомство. — У відповідь побачила "Дон", і ми просто почали спілкуватися".

Не маючи змоги надсилати одне одному фотографії, пара була змушена описувати свою зовнішність за допомогою тексту.

Згадуючи, як Донован описував себе в SMS, Кірсті сказала: "Я запитала його, який він має вигляд, і він відповів, що його зріст – 198 см, і я подумала: "Невже?". На щастя, він справді такий високий, тож мене не обманули через SMS".

Минуло шість місяців від перших повідомлень, перш ніж Кірсті і Донован зустрілися особисто, після того, як вона приїхала з Клітхорпса, щоб зустрітися з ним у Ковентрі.

"Я сказала своїй зведеній сестрі, що маю зустрітися з цим хлопцем, а вона відповіла: "Він може бути ким завгодно", а я: "Так, я знаю", але мені було 18 років і я не думала про наслідки, — поділилася вона. — Я просто сіла на поїзд і приїхала до Ковентрі".

Донован запросив її до місцевого нічного клубу, а потім — з'їсти кебаб, а решта, як то кажуть, вже історія.

Донован і Кірсті / Фото: SWNS

2002 року пара одружилася і тепер виховує двох дітей – дев'ятирічного сина Стірлінга і шестирічну доньку Алору, доводячи, що "довго і щасливо" може прийти з найнеочікуваніших місць.

"Вона дивовижна жінка, — сказав Донован про Кірсті. — Вона така розумна і ми так добре знаємо одне одного. Вона моя найкраща подруга, а також моя дружина".

Донован і Кірсті / Фото: SWNS

Нагадаємо, найкращі друзі через 60 років дізналися, що вони рідні брати. Відкриття повністю змінило життя двох гавайців.

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