Чоловік 30 днів не їв, а пив лише воду: як це вплинуло на його організм

Чоловік протягом місяця не їв і пив лише воду та детально розповів, як це вплинуло на його організм. Звісно, відмовлятися від їжі протягом такого тривалого періоду часу шкідливо для здоров'я, тому медики не рекомендують приймати такі виклики. Втім, деякі люди полюбляють подібні експерименти, приміром, жінка, яка 40 днів не пила нічого, крім апельсинового соку.

Хоча такі фактори, як стать, вік, початкова вага та споживання води відіграють певну роль, експерти виявили, що людина, яка голодує сама, може померти через 43-70 днів. Користувач Х @maru.eth вирішив пити лише воду протягом 42 днів, але зрештою відмовився від голодування у четвер, 23 січня, після 30 днів, передає Unilad.

26 грудня, на початку випробування, він написав у Мережі: "Хочу, щоб ви знали, що питиму лише воду і додаватиму електроліти (натрій, магній, калій)".

Чоловік пояснив, що 24 грудня його вага становила 97,85 кг. Протягом останнього місяця він регулярно ділився інформацією про свій прогрес, починаючи з того, що перші 72 години були "найважчими".

"Перші 72 години найважчі, тому що ваше тіло постійно сигналізує вам, що потрібно їсти. Після цього початкового періоду стає набагато легше", - написав він.

Після першого тижня чоловік схуднув до 92 кг, що збіглося з новорічними святкуваннями.

"Провести Новий рік без смачних закусок і напоїв було важко, але я витримав, я живий. Я спав досить добре і загалом почуваюся добре, але я не можу позбутися відчуття, що цей піст значно відрізняється від моїх попередніх... щось сталося, і я не зовсім впевнений, що саме", - пояснив він.

Протягом усього експерименту чоловік пояснював, що у нього ніколи не було проблем зі сном, але ранки зазвичай були "важкими".

"Я втрачаю приблизно 300 г щодня, якщо постійно вживаю натрій. Я все ще втрачаю фактичний жир, але ви не бачите цього на вагах через підвищене затримання води", - пояснив він у наступному дописі.

Чоловік також поділився, що його випорожнення були "дуже тривалими, і що навіть після 13 днів без харчування з нього виходили залишки їжі".

17 січня він розповів, що вперше випорожнився за 12 днів.

Користувач Мережі закінчив голодування з вагою 82,95 кг, що на 15 кг менше.

"Я нарешті закінчив. 30 днів без їжі, лише вода", - сказав він. "Я не досягнув позначки в 1000 годин, як планував спочатку, але я все одно пишаюся тим, що протримався так довго. Я зробив це, щоб кинути собі виклик, і ні з жодної іншої причини! Ніколи більше не голодуватиму так довго".

Нагадаємо, чоловік протягом року їв лише червоне м'ясо та яйця і розповів про наслідки. Він випробував м'ясну дієту, аби скинути зайву вагу.

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