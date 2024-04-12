Чоловік 35 років використовував особистість іншої людини: що він встиг зробити і хто за це поплатився

У США колишній співробітник лікарні зізнався, що вкрав особистість іншої людини і використовував її протягом останніх 35 років.

Про це пише Oddity Central.

1 квітня 58-річний Метью Девід Кейранс визнав себе винним за федеральними звинуваченнями. На момент арешту Кейранс працював у лікарні Університету Айови під ім'ям Вільяма Дональда Вудса – псевдонімом, який він взяв 1988 року, після того як працював зі справжнім Вудсом у палатці з хот-догами в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Незрозуміло, як він зміг використовувати особистість Вудса в усіх аспектах свого життя, але судові документи показали, що 1990 року Метью зміг отримати підроблене посвідчення особи штату Колорадо з ім'ям і датою народження Вудса, а 1991-го він купив автомобіль на ім'я Вудса за двома чеками, які зрештою виявилися недійсними.

Пригнавши викрадену машину до Айдахо, Кейранс покинув її і використав усі свої гроші з колорадського банку через банкомат, щоб виїхати зі штату. На ім'я Вудса був виданий арешт за викрадення автомобіля, але в судових документах не вказано, чи був він фактично виконаний. Кейранс продовжував жити своїм життям, одружився з жінкою 1994 року і навіть став батьком дитини, яка носить прізвище Вудс.

2012 року Метью вивів крадіжку особистих даних на абсолютно новий рівень, зумівши незаконно отримати копію свідоцтва про народження Вудса зі штату Кентуккі, використовуючи інформацію про родину Вудса, яку він знайшов на сайті Ancestry.com. Через рік він переїхав до східного Вісконсину і почав працювати в ІТ-відділі лікарні Університету штату Айова. У період від 2016 по 2022 рік він взяв на ім'я Вудса декілька кредитів на транспортні засоби та особисті потреби на загальну суму близько 200 000 доларів.

Тим часом, 2019 року справжній Вільям Дональд Вудс був безхатченком, який жив у Лос-Анджелесі. Нещодавно він помітив, що хтось накопичив значний борг, використовуючи його кредитну картку, але коли він спробував пояснити це своєму банку, співробітниця банку поставила Вудсу низку секретних запитань, на які він не зміг відповісти. Вудс дав їй свою справжню картку соціального страхування та посвідчення особи, яке збігалося з тим, що було в базі даних, але оскільки номер телефону Кейранса був підключений до рахунків, він налаштував безпечні запитання, і коли йому зателефонували з банку, він відповів на них правильно.

Згідно з банківським протоколом, після того, як співробітник банку переконався, що Кейранс – справжній Вудс, він зателефонував до поліції, і та зв'язалася з обома Вудсами. Фальшивий Вудс надіслав до поліції Лос-Анджелеса копію картки соціального страхування та свідоцтва про народження, а також водійські права штату Вісконсін. Враховуючи, що справжній Вільям Вудс на той час був безхатченком, поліція стала на сторону Кейранса і заарештувала його за крадіжку особистих даних.

Справжній Вудс був звинувачений у крадіжці особистих даних і видачі себе за іншого, а оскільки він продовжував наполягати на тому, що він насправді Вільям Дональд Вудс, 2020 року суддя постановив, що він не є психічно здоровим, щоб постати перед судом, і його відправили до психіатричної лікарні в Каліфорнії. Там йому давали психотропні препарати та інші методи лікування психічного здоров'я.

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Після двох років у психіатричній лікарні, справжній Вільям Вудс не визнав звинувачення у крадіжці особистих даних, що означало, що він погодився з вироком, але не визнав свою провину. Його засудили до двох років ув'язнення з зарахуванням часу, проведеного в психіатричній лікарні, і згодом звільнили. Його також попросили сплатити декілька сотень доларів штрафу і припинити використовувати ім'я Вільям Вудс.

До цього моменту Вудс був переконаний, що хтось використовує його особистість, і він не міг просто відмовитися від неї, як йому наказав суддя. Замість цього він почав звертатися до різних правоохоронних органів, зокрема до поліції Гартленда, де мешкав Кейранс. Коли благання дійшли до детектива поліції Університету Айови Яна Меллорі, було розпочато розслідування.

Отримавши копії однакових свідоцтв про народження обох Вудсів, детектив почав порівнювати їхні ДНК з ДНК справжнього батька Вудса і нарешті зміг з'ясувати, хто з них брехав. Щоб підтвердити свій висновок, Меллорі взяв інтерв'ю у Кейранса в липні минулого року, і коли його запитали, як звуть його батька, він випадково назвав ім'я свого названого батька. Саме в цей момент детектив розповів йому про результат ДНК-тесту.

Замість того, щоб все заперечувати, Кейранс, як повідомляється, відповів: "Моє життя закінчилося" і "Все пропало", а потім зізнався, як він використовував чужу особистість протягом 35 років. Наступного дня його заарештували і звинуватили у фальшивому використанні свідоцтва про народження та наданні неправдивої ідентифікаційної інформації.

Вирок у цій справі ще не винесено, але Кейрансу загрожує до 30 років ув'язнення за одну неправдиву заяву до установи, застрахованої Національною адміністрацією кредитних спілок, і два роки за крадіжку особистих даних за обтяжувальних обставин.

Нагадаємо, олігархиню засудили до смертної кари за найбільше шахрайство в історії країни. Це був найвидовищніший судовий процес, який коли-небудь відбувався у В'єтнамі, як і належить одному з найбільших банківських шахрайств, які коли-небудь бачив світ.

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