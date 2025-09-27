Чоловік 60 днів їв лише м’ясо: що з ним сталося

М'ясо / © unsplash.com

В Інтернеті набирають популярності екстремальні дієти — від повного веганства до повної відмови від рослинної їжі.

Американський блогер Джейк Москато вирішив провести експеримент і два місяці харчувався виключно м’ясом. Свої враження він описав на YouTube.

На початку експерименту Джейк відчував серйозний дискомфорт. У перший тиждень він скаржився на біль і навіть боявся за своє життя. Вже через два тижні з’явилися проблеми зі шлунком, що не стало несподіванкою. Водночас він жартував, що принаймні уникнув «найсмертоноснішого пердіння в історії людства».

Проте після першого місяця ситуація змінилася: блогер почав почуватися «звіром» і зазначив, що фізична форма суттєво покращилася. Два місяці м’ясної дієти, за його словами, зробили його енергійнішим, хоча роль відіграли й регулярні тренування у спортзалі.

Втім, дієтологи застерігають: такий раціон може мати серйозні наслідки у довгостроковій перспективі. Ріма Піллай наголошує, що відсутність клітковини в раціоні підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та навіть деяких видів раку.

«Багато з тих, хто дотримується м’ясоїдної дієти, довгий час не звертають уваги на проблеми зі здоров’ям. Для молодих людей, які підтримують здорову вагу тіла, рівень холестерину може здаватися підвищеним лише через роки, коли надмірне споживання насичених і трансжирів призведе до накопичення бляшок в артеріях, що спричинить значне підвищення рівня холестерину. Якщо кваліфікований медичний працівник не порадив вам дотримуватися певної обмежувальної дієти, подумайте про загальне розмаїття та якість вашого раціону, перш ніж ухвалювати рішення про суворе обмеження споживання їжі», — зазначила вона LADbible.

Експерти радять обирати збалансоване харчування з достатньою кількістю овочів, фруктів та клітковини. Вони наголошують: перш ніж повністю відмовлятися від будь-яких груп продуктів, варто порадитися з лікарем.

