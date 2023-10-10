Чоловік 75 днів тестував антивіковий спосіб життя біогакера Браяна Джонсона: результат експерименту

Він детально розповів, як це вплинуло на нього.

Американець випробував скандальну дієту та спосіб життя технологічного мільярдера Браяна Джонсона, який, за словами магната, допоможе йому жити вічно.

23-річний Ендрю Бойд із Чаттануги, штат Теннессі, США, задокументував своє 75-денне випробування на YouTube-каналі Project Andrew. Він сказав, що зачарований технічним гігантом Джонсоном і тим, як він використовує біогакінг у прагненні жити вічно.

Ендрю сказав, що почувався "неймовірно" лише через тиждень після суворої дієти Blueprint. Він схуд приблизно на 3 кг і середній показник сну становив 95 відсотків, що надихнуло його продовжувати дієту ще 75 днів.

Ендрю Бойд / Фото: скриншот з відео

Повідомляється, що суворий режим Джонсона припускає, що він споживає 80 вітамінів і мінералів на день, з'їдає 30 кг овочевих пюре на місяць, дотримується суворої веганської дієти з калорійністю 1977 калорій і точного режиму сну.

Режим біогакера, що проводиться спільно з лікарями та з використанням передових технологій і методів лікування, коштує приблизно 2 мільйони доларів на рік. Однак, не будучи технологічним магнатом-мільйонером і до того ж будучи трохи більш ніж на два десятиліття молодшим за Джонсона, Ендрю сказав, що все ж таки вніс деякі корективи в дієту. Блогер дотримувався плану харчування, використовуючи рецепти із сайту Браяна.

Ендрю Бойд / Фото: скриншот з відео

Він також вибирав вітаміни, які відповідали його потребам, замість того, щоб приймати їх усі. Загалом Ендрю витрачав близько 112,34 долара на тиждень на їжу та добавки та ще чотири дні на тиждень на приготування їжі. Але для Ендрю все це того варте.

"Я почувався неймовірно зосередженим і повним енергії", - сказав він у своєму відео. "Завдяки цьому досвіду я багато чого навчився".

Загалом, за словами Ендрю, він схуд на 13 кг, почавши з 87,1 кг і знизивши вагу до 74 кг. Він також зазначив, що відсоток жиру в його організмі різко знизився з 19% до 13,9%.

Ендрю Бойд / Фото: скриншот з відео

Ендрю почав свій експеримент із приготування їжі за рецептами із сайту Джонсона. Він пояснив: "На цій дієті Браян голодує періодично. Він з'їдає всю свою їжу приблизно у шестигодинному інтервалі щодня. Це означає, що щодня голодує по 18 годин".

День починається о 5-й ранку з напою "зелений гігант", який складається з води, порошку хлорели, креатину, пептидів колагену, флаванолів какао та цейлонської кориці. Потім він перейшов на "суперовочі", що складаються з величезної кількості броколі, цвітної капусти, грибів, імбиру, часнику та чорної сочевиці. Наступним у меню йде "горіховий пудинг", де багато горіхів зі свіжими ягодами, вишнею та гранатовим соком. На завершення денного прийому їжі Ендрю з'їв тарілку фаршированої солодкої картоплі з нутом та авокадо.

Ендрю Бойд / Фото: скриншот з відео

Також блогер скоригував свій графік сну, лягаючи спати о 9-й вечора і прокидаючись о 5:15 ранку, а також інтенсивні фізичні вправи протягом приблизно години на день.

Хоча Ендрю сказав, що після 75 днів він почувався чудово, відчував себе стрункішим, краще спав і мав велику ясність розуму, він все ж таки помітив деякі елементи способу життя, які здавалися суперечливими. Одним із них був дефіцит калорій і те, як це вплинуло на гормони. Він пояснив: "Ось чому Браян приймає тестостерон. Для мене це просто не має особливого сенсу. Я думаю, що, мабуть, краще виправити проблему за допомогою дієти, аніж вводити екзогенні гормони". Він додав: "Ще одна річ, яка, на мою думку, є проблематичною у Blueprint, — це кількість змінних, які команда постійно тестує".

Ендрю Бойд / Фото: скриншот з відео

Попри всі переваги, які приносить дієта, Ендрю сказав: "Розставляти пріоритети для свого здоров'я до рівня, який робить Браян Джонсон, надзвичайно складно… Особливо у світі, де всі роблять навпаки".

Зауважимо, 46-річний технологічний магнат заробив мільйони на своїй платформі онлайн-платежів Braintree, яка за три роки принесла майже 5 мільйонів доларів доходу. 2012 року прибуток компанії різко зріс завдяки придбанню Venmo за 26 мільйонів доларів, а наступного року його викупив PayPal за 800 мільйонів доларів.

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Відтоді він заснував компанію з метою покращення якості та доступності високотехнологічного сканування мозку. Передбачається, що ці сканування допоможуть виявити наближення захворювання на ранній стадії, що принесе йому величезні доходи, які він зможе направити на свої зусилля в галузі охорони здоров'я.

Підраховано, що відколи Джонсон почав свій шлях до вічної молодості 2020 року, він витратив 6 мільйонів доларів. Його кров, серце, печінка, нирки, мозок, кровоносні судини та сексуальне здоров'я регулярно вимірюються командою з більш ніж 30 лікарів. Джонсон стверджує, що його режим означає, що тепер у нього серце 37-річної людини, шкіра 28-річного та рівень фізичної підготовки 18-річного хлопця.

Нагадаємо, чоловік живе без грошей понад 15 років. Він наважився на такий спосіб життя ще 2007 року.

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