Чоловік 8 років будував семиметрову Ейфелеву вежу із сірників: його рекорд відхилили через помилку

Француз Рішар Плауд присвятив майже десять років свого життя тому, щоб продемонструвати великий патріотизм своїй країні, якимось чином збудувавши величезну копію Ейфелевої вежі з більш ніж 700 000 сірників.

Втім, чоловік у розпачі, оскільки дізнався, що його запис у Книзі рекордів Гіннеса був відхилений. Про це пише ladbible.com.

47-річний чоловік прокоментував: "Судді Книги рекордів Гіннеса винесли свій вердикт, не побачивши мою вежу в реальному житті. Це досить дивно і насправді досить дратує. Не зовсім чесна гра. Найбільше те, що вони не визнають роботу, яку я вклав, час, який витратив, розумову енергію – тому що я можу вам сказати, що це було нелегко".

Ейфелева вежа із сірників / Фото: instagram.com/toureiffelallumettes

Виявилося, що єдина крихітна деталь призвела до того, що роки роботи Плауда залишилися непоміченими.

"Як зазначено в рекомендаціях: сірники, що використовуються, повинні бути комерційно доступними. Доказ цього має бути надано. Оскільки сірники не були комерційно доступними і не були визнані сірниками, спроба була дискваліфікована. Велике розчарування і нерозуміння. Скажіть мені, як 706 900 стрижнів, встромлених один за одним, не є сірниками??!! І вони надто обрізані до невпізнання??!! Очевидно, що англійці справді різні… Моя башта із сірників все ще висока і ще довго буде 7,19 метра!!! Не в образу англійцям. Вони порахували, що моїх сірників немає у продажу. Тому вони не пройшли кваліфікацію".

Втім, представники Книги рекордів Гіннеса сказали, що, можливо, переглянуть свої правила.

"Робота нашої команди з управління записами — ретельно та скрупульозно перевіряти докази, щоб гарантувати рівні умови для всіх, хто намагається здобути титул Книги рекордів Гіннеса. Схоже, ми трохи перебрали з цим додатком. Ми знову зв'яжемося з рекордсменом, а також у пріоритетному порядку розглянемо правила для подібних записів, щоб подивитися, що можна зробити", - зазначив директор Центральної служби документації Марк МакКінлі.

Нагадаємо, який вигляд має будинок, де живе 20 000 людей. Спочатку він проєктувався як розкішний готель.

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