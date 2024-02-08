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Чоловік 8 років будував семиметрову Ейфелеву вежу із сірників: його рекорд відхилили через помилку

Чоловік 8 років будував семиметрову Ейфелеву вежу із сірників: його рекорд відхилили через помилку

Чоловік 8 років будував семиметрову Ейфелеву вежу із сірників: його рекорд відхилили через помилку

Ейфелева вежа із сірників / Фото: instagram.com/toureiffelallumettes

На роботу він витратив понад 700 тисяч сірників.

Француз Рішар Плауд присвятив майже десять років свого життя тому, щоб продемонструвати великий патріотизм своїй країні, якимось чином збудувавши величезну копію Ейфелевої вежі з більш ніж 700 000 сірників.

Втім, чоловік у розпачі, оскільки дізнався, що його запис у Книзі рекордів Гіннеса був відхилений. Про це пише ladbible.com.

47-річний чоловік прокоментував: "Судді Книги рекордів Гіннеса винесли свій вердикт, не побачивши мою вежу в реальному житті. Це досить дивно і насправді досить дратує. Не зовсім чесна гра. Найбільше те, що вони не визнають роботу, яку я вклав, час, який витратив, розумову енергію – тому що я можу вам сказати, що це було нелегко".

Ейфелева вежа із сірників / Фото: instagram.com/toureiffelallumettes / ©
Ейфелева вежа із сірників / Фото: instagram.com/toureiffelallumettes

Виявилося, що єдина крихітна деталь призвела до того, що роки роботи Плауда залишилися непоміченими.

"Як зазначено в рекомендаціях: сірники, що використовуються, повинні бути комерційно доступними. Доказ цього має бути надано. Оскільки сірники не були комерційно доступними і не були визнані сірниками, спроба була дискваліфікована. Велике розчарування і нерозуміння. Скажіть мені, як 706 900 стрижнів, встромлених один за одним, не є сірниками??!! І вони надто обрізані до невпізнання??!! Очевидно, що англійці справді різні… Моя башта із сірників все ще висока і ще довго буде 7,19 метра!!! Не в образу англійцям. Вони порахували, що моїх сірників немає у продажу. Тому вони не пройшли кваліфікацію".

Втім, представники Книги рекордів Гіннеса сказали, що, можливо, переглянуть свої правила.

"Робота нашої команди з управління записами — ретельно та скрупульозно перевіряти докази, щоб гарантувати рівні умови для всіх, хто намагається здобути титул Книги рекордів Гіннеса. Схоже, ми трохи перебрали з цим додатком. Ми знову зв'яжемося з рекордсменом, а також у пріоритетному порядку розглянемо правила для подібних записів, щоб подивитися, що можна зробити", - зазначив директор Центральної служби документації Марк МакКінлі.

Нагадаємо, який вигляд має будинок, де живе 20 000 людей. Спочатку він проєктувався як розкішний готель.

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