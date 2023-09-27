Чоловік 8 років жив у машині: як це вплинуло на його фінансовий стан (фото)

Він стверджує, що йому більше ніколи не доведеться працювати.

Чоловік, який вирішив прожити в машині вісім років, тепер має достатньо грошей, щоб одразу купити будинок.

Ніколас Бауер з Аризони розповів YouTube-каналу Big Super Living In Arizona, що ухвалив радикальне рішення, коли йому було близько 20 років. Він вирішив погасити всі свої борги та накопичити трохи грошей.

Бауер, якому зараз 32 роки, сказав: "Коли у вас немає орендної плати та рахунків для оплати, ці гроші просто накопичуються". Чоловік похвалився, що накопичив так багато грошей, що може одразу купити будинок і більше не працювати.

Ніколас почав жити в машинах 2015 року, коли працював автомобільним інженером і заробляв 11,50 доларів на годину. Бауер додав, що на той момент він мав величезні борги.

Чоловік 8 років жив у машині / Фото: скриншот з відео

Прагнучи знайти "вирішення житлової кризи", він вирішив постійно "вести спосіб життя без боргів, живучи у транспортних засобах". Він припаркував свою вантажівку Dodge Dakota, яку водив ще зі школи, на паркувальному майданчику свого робочого місця і прикріпив до неї кемпер.

Його начальник дозволив використовувати нетрадиційну схему, оскільки Бауеру часто доводилося "працювати всю ніч безперервно", і він використовував автомобіль для їзди бездоріжжям.

Через деякий час самопроголошений "постійний житель пустелі" пересів до свого наступного автомобіля — вантажівку Unimog 404 серії.

Чоловік 8 років жив у машині / Фото: скриншот з відео

Там було ліжко, дерев'яна підлога, доступ до Інтернету та навіть 40-дюймовий телевізор з плоским екраном.

Однак там не було туалету, і він був змушений мочитися у пляшку з водою. Для серйозніших потреб він ходив на роботу. Необхідність планувати перерви в туалеті спонукала Бауера зробити ще один апгрейд. Потім він пересів у те, що він назвав "візком-драконом" — поєднання двох військових вантажівок із причепом Fleetwood Prowler 1987 року випуску ззаду, оснащеного сонячними батареями.

Бауер описав автомобіль як "винахід Франкенштейна", і зрештою він розвалився під час поїздки до Сан-Франциско.

Поки він збирав на ремонт фургона-дракона, він пересів на пікап "Шевроле". Пікап, припаркований біля стоянки, працював як кемпер і мав розкладне ліжко, обігрівач і камери відеоспостереження.

Бауер відмовився від своєї машини, коли його дівчина завагітніла, і вони вирішили облаштуватися в постійному будинку.

Сім'я з трьох людей тепер живе в пересувному будинку на двоакровому "оплаченому комплексі" Бауера, де також є всі автомобілі, в яких він раніше жив.

Чоловік 8 років жив у машині / Фото: скриншот з відео

На кадрах Бауер не каже, скільки коштує нерухомість і скільки грошей є на його банківському рахунку. Однак він сказав, що нещодавно втратив роботу, але додав, що не переймається їжею для своєї сім'ї, особливо тому, що багато років відкладав заощадження і не мав боргів.

Бауер сказав: "Мені нема про що турбуватися, тому що тут немає ні орендної плати, ні іпотеки".

Єдине, що залишилося в його житті, це любов до автомобілів. Навіть зараз, маючи приземленіший спосіб життя, він усе ще мріє "жити в лісі із 50 вантажівками".

Чоловік 8 років жив у машині / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, охоронцеві кладовища, який самотужки виховує шістьох дітей, подарували машину. Він пів року їздив на роботу на велосипеді.

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