Чоловік 8 років жив із металевою паличкою в горлі: лікарі дістали 12-сантиметровий предмет
У Китаї чоловік протягом восьми років жив із металевою паличкою для їжі, що застрягла в горлі, поки сильний біль не змусив його звернутися до лікарів.
У китайському місті Далянь медики провели незвичну операцію — вони видалили з горла пацієнта 12-сантиметрову металеву паличку для їжі, з якою чоловік жив вісім років.
Про це повідомляє Oddity Central.
46-річний пацієнт звернувся до лікарні зі скаргами на сильний біль у горлі та відчуття стороннього предмета. Після рентгену лікарі виявили довгий металевий стрижень, що застряг у глотці.
Як з’ясувалося, чоловік випадково проковтнув паличку ще вісім років тому. За його словами, після інциденту він відчував дискомфорт і періодичний біль, однак серйозних проблем із диханням не було, тому він не звернувся по допомогу.
Лікарі пояснили, що для видалення предмета спочатку потрібне складне хірургічне втручання. Через ризики пацієнт тоді відмовився від операції та вирішив жити з чужорідним тілом.
Протягом років симптоми залишалися відносно легкими, однак згодом біль значно посилився і перестав зникати навіть після прийому знеболювальних. Це змусило чоловіка знову звернутися до медиків.
Після обстеження лікарі розробили менш інвазивний метод — видалення через ротову порожнину без розрізів на шиї. Під час операції спеціалісти змогли обережно витягти паличку повністю.
За словами медиків, тривале перебування стороннього предмета в організмі могло призвести до серйозних ускладнень, зокрема пошкодження тканин і кровоносних судин.
Після операції стан пацієнта швидко покращився — біль і дискомфорт зникли, а слизова оболонка почала відновлюватися.
Лікарі наголошують: у разі потрапляння сторонніх предметів до організму необхідно негайно звертатися по медичну допомогу, адже зволікання може призвести до небезпечних наслідків.
Нагадаємо, у місті Веньчжоу, провінція Чжецзян, хірурги успішно прооперували 32-річного пацієнта, в кишківнику якого два десятиліття був ртутний градусник. Чоловік звернувся до лікарні лише після того, як почав відчувати біль у шлунку.