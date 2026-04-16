Чоловік 8 років жив із металевою паличкою в горлі: лікарі дістали 12-сантиметровий предмет

У Китаї чоловік протягом восьми років жив із металевою паличкою для їжі, що застрягла в горлі, поки сильний біль не змусив його звернутися до лікарів.

Чоловік 8 років жив із металевою паличкою в горлі / © odditycentral.com

У китайському місті Далянь медики провели незвичну операцію — вони видалили з горла пацієнта 12-сантиметрову металеву паличку для їжі, з якою чоловік жив вісім років.

Про це повідомляє Oddity Central.

46-річний пацієнт звернувся до лікарні зі скаргами на сильний біль у горлі та відчуття стороннього предмета. Після рентгену лікарі виявили довгий металевий стрижень, що застряг у глотці.

Як з’ясувалося, чоловік випадково проковтнув паличку ще вісім років тому. За його словами, після інциденту він відчував дискомфорт і періодичний біль, однак серйозних проблем із диханням не було, тому він не звернувся по допомогу.

Чоловік 8 років жив із металевою паличкою в горлі. / © Oddity Central

Лікарі пояснили, що для видалення предмета спочатку потрібне складне хірургічне втручання. Через ризики пацієнт тоді відмовився від операції та вирішив жити з чужорідним тілом.

Протягом років симптоми залишалися відносно легкими, однак згодом біль значно посилився і перестав зникати навіть після прийому знеболювальних. Це змусило чоловіка знову звернутися до медиків.

Після обстеження лікарі розробили менш інвазивний метод — видалення через ротову порожнину без розрізів на шиї. Під час операції спеціалісти змогли обережно витягти паличку повністю.

За словами медиків, тривале перебування стороннього предмета в організмі могло призвести до серйозних ускладнень, зокрема пошкодження тканин і кровоносних судин.

Після операції стан пацієнта швидко покращився — біль і дискомфорт зникли, а слизова оболонка почала відновлюватися.

Лікарі наголошують: у разі потрапляння сторонніх предметів до організму необхідно негайно звертатися по медичну допомогу, адже зволікання може призвести до небезпечних наслідків.

Нагадаємо, у місті Веньчжоу, провінція Чжецзян, хірурги успішно прооперували 32-річного пацієнта, в кишківнику якого два десятиліття був ртутний градусник. Чоловік звернувся до лікарні лише після того, як почав відчувати біль у шлунку.

