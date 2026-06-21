Чоловік ампутував собі ногу заради страховки: чим це закінчилося (фото)

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У Бразилії чоловіка засудили за шахрайство після того, як він, за версією слідства, самостійно ампутував собі ногу, намагаючись інсценувати жорстокий напад і отримати велику страхову компенсацію.

Як пише LADbible, йдеться про Вандерлея дос Сантоса Гомеса, який працював адміністративним помічником у Федеральному університеті Реконкаво-да-Баїя.

Суд встановив, що в період від червня до липня 2019 року він оформив чотири дорогі страхові поліси, які, на думку суду, не відповідали його рівню доходів.

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Загальна сума потенційних виплат за цими полісами могла становити близько 1,5 млн реалів (приблизно 13 млн гривень) у разі настання постійної інвалідності.

Через три тижні після оформлення страхових договорів чоловіка знайшли пораненим у сільській місцевості поблизу села Мерсес у місті Сан-Гонсалу-дус-Кампос. Він був без правої стопи та заявив, що став жертвою викрадення і пограбування.

За його словами, нападники нібито відрубали йому стопу мачете, а викрадені речі згодом нібито були знайдені в рюкзаку разом із частиною ноги.

Після інциденту чоловіка госпіталізували, а вже 15 серпня він подав заяви до страхових компаній на отримання виплат.

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Вандерлей дос Сантос Гомес / © Newsflash

Однак у слідства виникли підозри через підозріло короткий проміжок часу між оформленням полісів і “нападом”, який мав би призвести до великих страхових компенсацій.

Поліція почала розслідування, припустивши, що Гомес міг навмисно організувати інсценування, попри реальну втрату стопи, щоб отримати виплати.

Сам чоловік заперечував свою провину, стверджуючи, що став жертвою викрадення, а його адвокати наполягали на відсутності достатніх доказів. Однак Суд справедливості штату Баїя не прийняв ці аргументи.

Судово-медичні експерти дійшли висновку, що рана мала надто “чистий і акуратний” характер для удару мачете. На їхню думку, характер ампутації більше відповідав використанню хірургічних інструментів, а не насильницькому нападу, як описував підсудний.

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Після аналізу медичних матеріалів, страхових документів та свідчень суд визнав Гомеса винним у шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді двох років ув’язнення.

Пізніше вирок було замінено на 720 годин громадських робіт і штраф у розмірі 7 590 реалів (близько 66 158 гривень). Чоловік розпочав виконання покарання у травні після того, як вичерпав усі можливості апеляції.

Нагадаємо, 12-річна дівчинка інсценувала власне викрадення, щоб отримати гроші від батьків.

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