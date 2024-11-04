Чоловік без відома дружини назвав їхнього сина на честь своєї начальниці: "Хочу розлучення"

Жінка була розбита горем після того, як дізналася, що її чоловік дав їхньому синові ім'я своєї начальниці у свідоцтві про народження.

31-річна жінка розповіла, що народила лише два тижні тому – і вони з 25-річним чоловіком вирішили назвати сина на честь її дідуся-ветерана.

Але коли свідоцтво про народження малюка прийшло поштою, вона зрозуміла, що він був зареєстрований під зовсім іншим ім'ям. Вона написала на Reddit: "Я дізналася, що мій чоловік насправді не зареєстрував ім'я, яке ми обидва обговорили і погодили. Ім'я, зареєстроване у свідоцтві про народження – це прізвище його начальниці. Спочатку я намагалася обдурити себе, що мені відправили документи не тієї дитини, але на пакунку були написані наші повні імена та номери телефонів, тож докази того, що це не випадковість, були вже майже беззаперечними".

Вона поговорила про це зі своїм чоловіком, і він врешті-решт зізнався, що навмисно зареєстрував його на її ім'я, але "не пояснив, навіщо".

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Вона додала: "Після п'яти років спільного життя я більше не довіряю йому і планую подати на розлучення в найближчі декілька місяців. Моя молодша сестра, якій 26 років, вважає, що це не має великого значення. Вона порівнює це з тим, як я назвала свого хом'яка на честь чогось смішного, коли мені був 21 рік, і вона написала мені SMS: "Так само, як той хом'як, ця дитина не буде перейматися, тож забудь про себе". Я не знаю, чи варто ставитися до цього так серйозно, як зараз. Я починаю думати, що у них може бути роман, але, можливо, я перегинаю палицю, і йому просто дуже подобається ім'я".

Щоб дізнатися думки інших, вона звернулася до соціальних мереж, щоб запитати користувачів, що вони думають про цю ситуацію. У відповідь один юзер написав: "Скажіть своєму чоловікові, щоб він "зізнався" у своїй любові до своєї брудної начальниці. Попросіть свого адвоката подати документи на зміну прізвища, а потім документи на розлучення якомога швидше". Інший користувач додав: "Змініть його. У вас є "х" днів/місяців, щоб змінити ім'я дитини без рішення суду, але це може коштувати від 15 до 50 доларів. Вам також, ймовірно, доведеться повідомити про це свого (колишнього) чоловіка. Зверніться до відділу реєстрації актів цивільного стану. Щасти вам!". Третя людина написала: "Попросіть його погодитися на юридичну зміну прізвища до того, як ви подасте на розлучення. А потім найняти адвоката, приватного виконавця і подати на розлучення. Що за гівнюк. Не можу повірити, що це взагалі законно. Він підробив ваш підпис?".

Нагадаємо, вагітна розлучається з чоловіком через ім'я майбутньої дитини. Його пропозиція розбила її серце.

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