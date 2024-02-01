Чоловік біг містом із прив'язаним до спини холодильником: відомо, навіщо він це робив (фото)

Правоохоронці з'ясували, що він його не вкрав.

Британська поліція зупинила бігуна, якого вони помітили із прив'язаним до спини холодильником, але з'ясувалося, що він не тікав із місця злочину.

Про це пише BBC.

Деніел Фейрбразер розповів, що практикувався у бігу з прив'язаним до спини холодильником у Стівеніджі, Гартфордшир, коли його зупинили поліцейські.

"Вони увімкнули сині вогні, зупинили рух транспорту та зупинили мене, щоб дізнатися, що відбувається. Зрозуміло, що вони ніколи не бачили нічого такого раніше", - сказав Фейрбразер. "Один поліцейський опустив вікно і сказав: "Ви розумієте, ми повинні вас зупинити. У вас на спині холодильник?".

Деніел Фейрбразер / Фото: swns

Деніел пояснив, що холодильник, який він назвав Таллула на честь сцени з фільму "Круті віражі", допомагав йому готуватися до Лондонського марафону, де він спробує побити світовий рекорд Гіннеса як найшвидший марафон з побутовою технікою.

Деніел Фейрбразер / Фото: swns

Поточний рекорд, встановлений британцем Семом Гаммондом у лютому 2023 року, становить 2 години 4 хвилини 13 секунд.

Фейрбразер сказав, що бути зупиненим поліцією було "незручно", але він розумів, чому він здавався підозрілим.

"Я очікував, що поліція виконає свою роботу і перевірить когось, хто біжить із холодильником. Якби мене зупинили ще 10 разів, я не розсердився б", - сказав Деніел.

Нагадаємо, чоловік із трьома пальцями та без ніг піднявся на Еверест. Він став першою людиною з множинними ампутованими кінцівками, яка підкорила вершину.

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