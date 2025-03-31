Чоловік біг без зупинки 24 години: чим це закінчилося (фото)

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Бігові челенджі сьогодні в моді, і хоча це має чудовий вигляд, особливо коли це робиться заради благодійності, часто є жахливі наслідки для організму.

Більшість людей, які кидають собі виклик і бігають протягом тривалого періоду часу, роблять це на вулиці, але британець Джо Прітчард захотів зробити свій благодійний забіг у місцевому пабі.

Однак Джо, який зібрав понад 4 000 фунтів стерлінгів (близько 214 000 гривень) для фонду My Name'5 Doddie, не зміг насолодитися заслуженою пінтою пива після того, як 24 години майже безперервно рухався, оскільки швидко відчув жахливі наслідки після забігу.

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У своєму першому відео, яким він поділився на TikTok, він задокументував свій біговий челендж у пабі New Inn у Шроулі, Вустершир, долаючи такі перешкоди, як зламана бігова доріжка, психічні блоки та закривавлений ніс протягом 24 годин на тренажері.

Він зміг подолати приголомшливі 167 км разом із декількома п’яними гравцями, які допомагали йому, тому, мабуть, не дивно, що його тіло було більш ніж трохи розбите.

Присівши всього на 15 хвилин перед запланованим візитом до пивного саду, про який Джо, без сумніву, мріяв протягом останніх 24 годин, його тіло схопило судомою, і друзям довелося нести його до саду, де він почувався дуже погано.

Друзі привели Джо додому

Потім він знепритомнів і ненадовго втратив зір — це означало, що йому час було повертатися додому. Після того, як йому допомогли дійти до будинку, він знову знепритомнів дорогою до ванної кімнати, але, схоже, гаряча ванна була саме тим, що йому було потрібно, щоб розслабити напружені м’язи ніг.

Джо також зізнався, що почувався дивно і відчував легке запаморочення. Хоча він зізнався, що через чотири дні його коліно все ще болить, він, здається, вже на шляху до повного одужання і, ймовірно, скоро знову вийде на бігову доріжку.

Нагадаємо, чоловік два місяці їв лише червоне м’ясо. Він розповів про шокувальні результати дієти.