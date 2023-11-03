Чоловік був шокований станом чизбургера, загубленого у машині на декілька років – відео

Він розбив його молотком.
Австралієць виявив на задньому сидінні автомобіля "скам'янілий" чизбургер.
29-річний Кемерон Голланд із Брісбена, штат Квінсленд, знайшов "твердий" бургер із McDonald's поряд із запасним колесом у кузові 12-річної Toyota Camry на роботі.
У кліпі, який зібрав понад 3,3 мільйона переглядів та 144 000 вподобань у TikTok, Кемерон бере в руки бургер, який, здається, перебуває в "первинному" стані. Він збиває його із машини, і той залишається цілим.
Потім він бере молоток і розбиває м'ясо та булочку.
"Ми знайшли це у машині. Круто. Подивіться на це лайно. Буквально, якого біса?", - сказав він.
Австралієць бере до рук шматок розчавленого чизбургера, і той розсипається в руці, як бісквіт.
@whats_the_issue Found this cheese burger in a spare wheel well at work , has to be atleast 1-3 years old , the burger is rock hard with out one bit of mould on it WTF it wasnt wven eaten by ants #fyp #fypシ #mcdonalds #mcdonaldsau #foryoupage ♬ original sound - Papi Cam
У підписі до відео йдеться: "Знайшов цей чизбургер у ніші запасного колеса на роботі, йому має бути не менше 1-3 років. Бургер твердий, як камінь, без жодної плісняви, чорт забирай, його навіть не з'їли мурахи".
Глядачі, які натрапили на відео Кемерона, були також спантеличені знахідкою.
- Я думаю, найбожевільніше те, що навіть комахи його не їдять
- Це мак-копалина
- Була людина, у якої лежав бургер понад 10 років. Він мав такий самий вигляд
Нагадаємо, юзери сміялися в істериці, як мама зняла на камеру освідчення свого сина. Романтичний момент склався не зовсім так, як його собі уявляв майбутній наречений.
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