Чоловік був шокований станом чизбургера, загубленого у машині на декілька років – відео

Австралієць виявив на задньому сидінні автомобіля "скам'янілий" чизбургер.

29-річний Кемерон Голланд із Брісбена, штат Квінсленд, знайшов "твердий" бургер із McDonald's поряд із запасним колесом у кузові 12-річної Toyota Camry на роботі.

У кліпі, який зібрав понад 3,3 мільйона переглядів та 144 000 вподобань у TikTok, Кемерон бере в руки бургер, який, здається, перебуває в "первинному" стані. Він збиває його із машини, і той залишається цілим.

Потім він бере молоток і розбиває м'ясо та булочку.

"Ми знайшли це у машині. Круто. Подивіться на це лайно. Буквально, якого біса?", - сказав він.

Австралієць бере до рук шматок розчавленого чизбургера, і той розсипається в руці, як бісквіт.

У підписі до відео йдеться: "Знайшов цей чизбургер у ніші запасного колеса на роботі, йому має бути не менше 1-3 років. Бургер твердий, як камінь, без жодної плісняви, чорт забирай, його навіть не з'їли мурахи".

Глядачі, які натрапили на відео Кемерона, були також спантеличені знахідкою.

Я думаю, найбожевільніше те, що навіть комахи його не їдять

Це мак-копалина

Була людина, у якої лежав бургер понад 10 років. Він мав такий самий вигляд

Нагадаємо, юзери сміялися в істериці, як мама зняла на камеру освідчення свого сина. Романтичний момент склався не зовсім так, як його собі уявляв майбутній наречений.

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