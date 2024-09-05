Чоловік був шокований знахідкою у своїй трахеї: тхнуло з рота протягом трьох днів

Китаєць, який однієї ночі відчув, що щось повзе йому в ніс, протягом трьох днів страждав на неприємний запах з рота, перш ніж виявив, що у нього в трахеї застряг тарган.

Про це пише Oddity Central.

58-річний чоловік з міста Хайкоу, провінція Хайнань, нещодавно пережив найстрашніше жахіття ентомофоба. Однієї ночі, коли він спав, він прокинувся від дивного відчуття, що щось повзе у його носі. Потім він відчув, що щось потрапило йому в горло, і почав кашляти, але нічого не вийшло, тож він просто заснув. Наступного дня він забув про цей інцидент і просто займався своїми справами, поки не помітив, що у нього дуже неприємний запах з рота. Навіть через три дні його дихання все ще пахло огидно, до того ж він почав відкашлювати жовте мокротиння, тому вирішив звернутися за медичною допомогою.

Неназваний чоловік спочатку звернувся до ЛОР-лікаря, але обстеження верхніх дихальних шляхів не виявило нічого підозрілого. Однак пацієнт був переконаний, що щось не так, тому його направили до доктора Лін Лінга, респіраторного та реанімаційного лікаря. Він провів КТ грудної клітки і виявив тінь у задньому базальному сегменті правої нижньої частки, що вказувало на те, що там застряг сторонній предмет. Рекомендованим методом лікування була малоінвазивна бронхоскопія.

Тарган / Фото: Oddity Central

"Під час процедури я чітко побачив у бронху щось із крилами", - розповів доктор Лін. "Чужорідне тіло було огорнуте великою кількістю мокротиння. Після відсмоктування навколишньої мокроти чужорідне тіло оголилося. Це був тарган".

Після видалення комахи з трахеї чоловіка цю ділянку неодноразово промивали і очищали від мокротиння, тому неприємний запах, що виходив з неї, незабаром повністю зник. 58-річний чоловік повністю одужав і був виписаний наступного дня.

Доктор Лін Лін каже, що такі дивні випадки трапляються дуже рідко, але радить усім, хто має підстави вважати, що у них в нижніх дихальних шляхах застрягло чужорідне тіло, якомога швидше звернутися до лікаря.

Нагадаємо, у вусі жителя Рівненщини знайшли личинки кімнатної мухи. Пацієнт звернувся до медиків зі скаргами на неприємні відчуття.

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