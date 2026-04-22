Чоловік був шокований, коли на його подвір’ї з’явились "гості з неба": що сталося (відео)

У Каліфорнії повітряна куля з 13 пасажирами здійснила екстрену посадку на приватному подвір’ї.

У місті Темекула, штат Каліфорнія, повітряна куля з 13 людьми на борту приземлилася прямо на задньому дворі приватного будинку. Інцидент стався в суботу вранці через несприятливі погодні умови, проте внаслідок посадки ніхто не постраждав і майно не було пошкоджене.

Про це повідомляє Supercar blondie.

Гігантська повітряна куля була змушена спуститися в житловому районі після того, як під час польоту виникли технічні труднощі. За наявними даними, причиною екстреного приземлення стало раптове затишшя — вітер вщух, і куля втратила інерцію, необхідну для маневрування у безпечніше місце.

Через обмежений запас пального пілот ухвалив рішення негайно садити апарат на першій доступній ділянці, якою виявився газон у дворі Перріна. Домовласник Хантер Перрін дізнався про «гостей» лише після того, як у його двері постукав сусід.

«Я відчиняю розсувні скляні двері, а там, на задньому дворі, кошик, повний тринадцяти людей!!» — згадував чоловік.

За словами власника, ситуація виглядала сюрреалістично: пасажири кулі були шоковані не менше за нього, проте деякі з них невимушено махали руками.

Незважаючи на складні умови, приземлення було виконано гладко. Ні 13 незнайомців на борту, ні власник території не отримали травм. Пасажири високо оцінили майстерність пілота, назвавши посадку «безпечною та неушкодженою». Майно жителя Темекули також залишилося цілим.

