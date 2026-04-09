Чоловік був у комі 18 днів і повернувся з шокувальним посланням

Клінічна смерть. Ілюстративне зображення / © Freepik

Реклама

Чоловік, який отримав важку травму голови, 18 днів перебував у комі. Він стверджує, що у цей час покинув своє тіло, зустрівся з Ісусом і повернувся до життя з божественним посланням.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Нещасний випадок із 25-річним Гейбом Пуаро стався під час катання на електричному скейтборді, коли він на швидкості приблизно 50 км/год упав на асфальт без шолома.

Реклама

Медики швидкої допомоги доставили його до лікарні, але прогноз на одужання був невтішним. Лікарі попередили його родину, що навіть якщо він виживе, то, ймовірно, залишиться «не більше ніж овочем».

Пуаро залишався без свідомості три дні, перш ніж лікарі ввели його в кому у відчайдушній спробі врятувати йому життя.

За його словами, у той час він бачив власне бездиханне тіло, поки його друг молився над ним.

Потім Пуаро побачив себе зверху, перш ніж його втягнуло те, що він описав як потужний промінь світла. Він описував проходження через те, що вважав духовним царством, перш ніж потрапити до того, що він назвав «третім небом».

Реклама

Зустріч з Ісусом

За словами Пуаро, цей досвід став надзвичайно особистим, коли він зустрівся віч-на-віч з Ісусом.

Він стверджував, що Ісус запитав, чому його «турбує те, за що заплачено, те, за що він заплатив?»

При цьому Пуаро бачив те, що вважав ранами від розп’яття, і описав фізичний вигляд Ісуса.

«Він був приблизно 170 см [або] 180 см [заввишки]… колір його шкіри був темнішим, безумовно близькосхідного походження», — сказав він.

Реклама

Ця зустріч, додав він, змінила його розуміння життя та віри.

«Сльози текли по моєму обличчю, бо я усвідомив істину благодаті, — продовжив він. — Я усвідомив істину хреста».

Ісус також начебто сказав: «Розкажіть моїй родині, хто я насправді».

Але на цьому, за словами Пуаро, послання не закінчилося. Ісус також наказав йому «передати їм, що я скоро повернуся, щоб забрати їх»

Реклама

Повернення до життя

Тим часом лікарі продовжували боротьбу за життя свого пацієнта, який перебував у комі.

Медичний персонал готувався до проведення трахеотомії — процедури, яка могла б назавжди вплинути на його здатність говорити.

Члени родини та друзі постійно молилися під час цього випробування, сказав він, стверджуючи, що бачив, як це розгортається з небес, перш ніж Ісус відправив його дух назад у його тіло.

Після 18 днів коми Пуаро раптово прийшов до тями.

Реклама

На подив медичного персоналу, Пуаро сказав, що він швидко почав говорити та впізнавати членів сім’ї, що лікарі вважали дуже малоймовірним.

«За день моя пам’ять почала повертатися, і я впізнав свою сестру, впізнав свою родину», — сказав він.

Медичні експерти, за його словами, сказали йому, що його одужання не схоже ні на що, чого вони бачили раніше.

Хоча скептики ставлять під сумнів клінічну смерть, Пуаро наполягав, що те, що він бачив, було реальним, і сказав, що спогади залишаються такими ж яскравими сьогодні, як і в той момент, коли він відкрив очі в лікарні.

Реклама

