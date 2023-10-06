Чоловік був юридично мертвий протягом чотирьох років: як це вплинуло на його життя (фото)

Чоловік розповів, як влада оголосила його померлим, через що він не міг водити машину, голосувати чи вимагати податкові декларації протягом чотирьох років.

Про це пише Mirror.

28-річний Джефф Аті із Нью-Йорка, був оголошений померлим Управлінням соціального забезпечення США (SSA) та Службою внутрішніх доходів (IRS) 2017 року. Йому довелося боротися, щоб "законно воскреснути", і від 2017 по 2021 рік він не міг навіть продовжити свої права водія.

Джефф Аті / Фото: SWNS

Водночас його реєстрацію виборця було видалено, внаслідок чого він не зміг проголосувати на проміжних виборах 2018 року. І хоча він міг платити податки, він не міг вимагати податкових декларацій.

Джефф уперше усвідомив, що його оголосили померлим, коли у березні 2019 року йому було відмовлено у податковій декларації. Він негайно вирушив до місцевого офісу SSA і зустрівся зі співробітником, який не мав уявлення, як виконати його прохання.

Чоловік пригадав: "Вони засмутилися не тому, що їм довелося це зробити. Я думаю, їх це турбувало, тому що вони гадки не мали, як це зробити".

Уряд вважав чоловіка мертвим протягом чотирьох років / Фото: SWNS

SSA запросив у нього документацію, що підтверджує його життя, яку він надав, та виправила свої записи у квітні того ж року. На жаль, це не виправило запис в офіс реєстрації виборців або IRS. Джефф сказав: "Вони надсилають повідомлення всім іншим, коли ти помреш, але не відправляють, коли ти воскресаєш. Коли я намагався зв'язатися з IRS, це було неможливо. Я губився у телефонному лабіринті, і тоді вони не говорили зі мною, бо я вважався мертвим. Я постійно платив податки, але не міг повернути гроші".

Джефф був змушений звернутися до офісу реєстрації виборців, щоб знову зареєструватися, що дозволило йому проголосувати на президентських виборах 2020 року. Але він залишався мертвим в очах IRS до 2021 року, коли він звернувся до конгресмена Іветта Кларка і нарешті був "воскрешений".

Джефф Аті / Фото: SWNS

Після цього він зміг вимагати свою податкову декларацію, яка склала 3000 доларів США за чотири роки.

"Мені було всього 20 з лишком, у мене не було відповіді на те, що відбувається, і кожна відповідь, яку пропонували люди, здавалася надто дорогою і надто страшною. Мене все більше турбує та засмучує спілкування з якоюсь урядовою установою. Проблема полягала в тому, що ніхто в системі ні з ким не розмовляв, і мені завжди доводилося дізнаватися та інформувати всіх", - поділився досвідом чоловік.

Нагадаємо, нещодавно ще одна американка пожалілася, що уряд вважає її мертвою останні 17 років. Вона не може працювати або купити будинок та називає своє життя "жахіттям".

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