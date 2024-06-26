Чоловік через 10 років дізнався, що одна з причин, чому він одружився з коханою, була брехнею

Ідеальний шлюб одного чоловіка був повністю зруйнований після того, як він дізнався, що основна мотивація для одруження була побудована на брехні.

27-річний чоловік розповів, що зустрів свою партнерку під час служби в армії майже 10 років тому. Спочатку він був дислокований у місцевості, де жила його дівчина, але незабаром його передислокували. Тоді він запропонував своїй дівчині розірвати стосунки, оскільки ситуація була "абсолютно несправедливою", але вона наполягла на тому, щоб вони продовжували листуватися.

"Ми припинили зустрічатися, але підтримували зв'язок", - написав він анонімно на Reddit. "Ми офіційно знову почали зустрічатися наприкінці моєї служби. Я знав, що протягом тих декількох місяців на початку моєї служби, вона, ймовірно, зустрічалася з кимось іншим. Але коли я повернувся, вона сказала мені, що ніколи не зустрічалася з іншим хлопцем і не ходила на побачення, поки мене не було. Вона сказала, що чекала, поки я повернуся".

Перемотаємось у часі, і ця пара щасливо одружена і має двох дітей. Нещодавно, в один із звичайних днів, один з їхніх малюків захотів пограти на iPad. Не довго думаючи, чоловік дав дитині один зі старих пристроїв дружини, яким вона вже давно не користувалася. Але це розкрило величезну правду.

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Він пояснив: "Я забув увімкнути керований доступ перед тим, як покласти спати нашого другого сина... Наш старший син з'ясував, як спілкуватися FaceTime. Він поспілкувався з купою членів її сім'ї та декількома її старими "друзями". Коли я почув, що люди розмовляють з моїм сином, я побіг і завершив розмову. У деяких людей, яким телефонував мій син, були емодзі у вигляді сердечок і, мені стало цікаво і я відкрив повідомлення – ці люди, слава Богу, не відповіли моєму сину".

Виявляється, ці таємничі розмови були переповнені сексуальними повідомленнями, надісланими під час його першого військового відрядження. Хоча він не хоче розлучення, він все ще не може повірити, що його дружина збрехала про те, що була вірною всі ці роки.

"Вона була з декількома хлопцями після того, як я поїхав у свою першу ротацію, і це мене дуже боляче вразило", - каже він. "Це було так давно. Ми не зустрічалися офіційно, і відтоді вона не спілкувалася з тими хлопцями. Але її слова про те, що вона "чекала на мене", стали важливим фактором, який вплинув на те, що через декілька років я запропонував їй вийти за мене заміж. Я знаю, що не повинен був натискати на ті старі повідомлення, шкодую, що зробив це".

На анонімне зізнання швидко зібралися сотні коментаторів на платформі, і багато користувачів закликали його не зважати на це, якщо шлюб міцний: "Ви можете порушити це питання, якщо воно вас турбує, і ви обов'язково повинні мати звичку вирішувати речі, які вас турбують, негайно з відкритим серцем і якомога м'якше", "Тим не менш, я вважаю, що це не є проблемою. Ви розійшлися, домовилися підтримувати зв'язок, вона, як і будь-яка 18-річна дівчина, напевно, хотіла побачити, що там, назовні", "Забудьте про це і не руйнуйте щось хороше через те, що вона зробила, коли була немовлям!".

Однак інші зізналися, що їм також було б важко пробачити того, хто так довго брехав: "Безумовно, запитайте. Вона збрехала. Вона не чекала. Вона зустрічалася і мала сексуальні стосунки з іншими людьми".

Нагадаємо, розлучені люди відверто назвали "червоний прапорець", який одразу ж поклав край їхньому шлюбу. Вони поділилися своїм життєвим досвідом.

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