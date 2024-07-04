Чоловік через 56 років знайшов втрачених батьків і був приголомшений історією своєї родини

Чоловік розповів, як випадково розшукав біологічних батьків через 56 років після того, як вони віддали його на всиновлення.

Про це пише Mirror.

Він був усиновлений одразу після народження і виховувався на сході Канади в парі, яка "дуже його любила", тому він ніколи не відчував потреби шукати своїх біологічних батьків. Однак все змінилося, коли на Різдво йому подарували тест ДНК. Він сказав, що подарунок був призначений для того, щоб дізнатися більше про його походження, а не про його родовід.

Говорячи від імені батька, його 22-річний син написав на Reddit: "Все, що він мав від своїх біологічних батьків – це лист, в якому йшлося про те, що він народився з любові, але вони не змогли підтримати його, коли він з'явився на світ. Тож коли моя сестра вирішила подарувати йому генетичний тест на Різдво, щоб дізнатися, якої ми всі етнічної приналежності, думка про пошук його біологічних батьків навіть не спадала нам на думку. Зрештою, коли ми отримали його результати, ми були здивовані, коли побачили імена двох людей, які генетично повністю збігалися з моїм татом".

Отримавши можливість вперше зв'язатися зі своїми батьками, він вирішив написати кожному з них електронного листа і спокійно чекав на їхню відповідь. Він додав: "Майже одразу відгукнувся його біологічний батько, якого я буду називати Джимом (не його справжнє ім'я). Він сказав, як він схвильований і щасливий, що знайшов мого тата, і як він шукав його так довго. Мій тато, який зазвичай є емоційно стриманою людиною, скрутився калачиком на дивані і усміхався, коли вперше писав Джиму SMS. Я все ще був шокований від цієї новини, але був такий щасливий бачити тата ще щасливішим, ніж тоді, коли я закінчив університет. Незабаром після цього він також отримав повідомлення від своєї біологічної мами, Деббі (це не її справжнє ім'я). Розмовляючи з ними обома, мій тато дізнався історію свого народження, і я вважаю, що це абсолютно дико".

Він дізнався, що батько Деббі – його біологічний дідусь – переїхав з Австралії до Канади в 1960-х роках на заробітки. Зрештою сім'я переїхала на Середній Захід, де Деббі познайомилася з Джимом у віці 17 років. "Вони були закохані в старших класах і думали про одруження після закінчення школи, але потім Деббі завагітніла.

"Її батько був розлючений і відправив її назад до Канади народжувати, а сам організував приватне усиновлення. Після пологів вона змогла повідомити Джиму, що її відправляють назад до Австралії. Вони більше ніколи не бачилися протягом наступних сорока років".

І Деббі, і Джим зрештою одружилися з іншими людьми. У той час як дружина Джима не могла мати дітей після нещасного випадку, Деббі народила трьох доньок.

"Вони [Деббі і Джим] вперше побачилися близько 12 років тому, коли відновили зв'язок на Facebook, а Деббі саме їхала в подорож на західне узбережжя Америки".

Деббі і Джим хотіли залишити свою дитину і шукали її протягом багатьох років, але провінція, де виросла їхня дитина, "мабуть, є одним з найскладніших місць у світі, де можна знайти інформацію про усиновлення". Зрештою, батьки здалися, поки не стали популярними генетичні тести.

"Він [Джим] попросив Деббі здати кожен тест, і він зробив те ж саме близько п'яти років тому, в надії, що одного разу мій тато зробить його. Коли він отримав повідомлення від мого батька, то одразу ж написав Деббі: "Я знайшов його".

Зараз Джим і його дружина підтримують регулярні контакти зі своїм біологічним сином і його сім'єю, єдиними кровними родичами, які є у пари. Чоловік із сином навіть планують відвідати Джима. Зустріч із Деббі вони ще не планували, оскільки вона все ще живе в Австралії. Однак вони сказали, що були дуже раді дізнатися, що у них з'явилися троє нових тіток і п'ятеро нових молодших двоюрідних братів і сестер.

"Я не знаю, як це закінчити, я все ще все переварюю. Це абсолютно неймовірно, що моя сім'я так сильно зросла, але й трохи приголомшливо. Я дуже тішуся за тата, за Джима і за Деббі, і з нетерпінням чекаю на можливість познайомитися з ними ближче. Сподіваюся, скоро я познайомлюся і з моїми новими кузенами! Мені неймовірно пощастило, що це сталося, здавалося б, всупереч усім обставинам".

Нагадаємо, всиновлений чоловік одружився зі своєю рідною сестрою. Він дізнався про це, коли рятував їй життя.

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