Чоловік чотири дні жив у каналізації, рятуючи своє життя: що сталося (фото)

Поліція, спантеличена його виживанням, розслідує цю історію.
У Таїланді чоловіка витягли з каналізаційного колектора після того, як він прожив там чотири дні.
Про це пише NTK.
Літній мотоцикліст забив на сполох, почувши його крики. У той час йшов сильний дощ, і він застряг у підземній трубі з водою по груди.
Рятувальники були відправлені на місце події в суботу, 11 травня. Вони не змогли відкрити решітку, тому направили його до іншого виходу, розташованого приблизно за 10 метрів.
Їм вдалося відкрити другу каналізаційну кришку і спустити драбину до постраждалого 44-річного чоловіка.
Йосакорн Джаннамсай був напівпритомний і виснажений, коли його витягли з труби. Його доправили до місцевої лікарні в Бангкоку.
Рятувальники були приголомшені, коли він сказав, що спустився в трубу, щоб втекти від озброєної банди. Чоловік стверджував, що натрапив на поставку наркотиків біля храму і привернув увагу дилерів. Вони нібито переслідували його, спіймали і з незрозумілих причин змусили вжити чотири-п'ять пігулок метамфетаміну. Потім йому знову вдалося втекти від дилерів. Він натрапив на вхід до каналізаційного колектора і пішов туди, намагаючись втекти від нападників. Однак вони нібито заблокували вхід, щоб він не зміг вибратися назад.
Поліція розслідує цю справу і, як кажуть, спантеличена його розповіддю. Правоохоронці кажуть, що 44-річний чоловік працював охоронцем і не має судимостей.
Нагадаємо, зниклого майже 30 років тому чоловіка знайшли живим у сусідському погребі. Він весь цей час перебував всього за 90 м від свого сімейного будинку.
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