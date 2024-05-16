Чоловік чотири дні жив у каналізації, рятуючи своє життя: що сталося (фото)

У Таїланді чоловіка витягли з каналізаційного колектора після того, як він прожив там чотири дні.

Про це пише NTK.

Літній мотоцикліст забив на сполох, почувши його крики. У той час йшов сильний дощ, і він застряг у підземній трубі з водою по груди.

Рятувальники були відправлені на місце події в суботу, 11 травня. Вони не змогли відкрити решітку, тому направили його до іншого виходу, розташованого приблизно за 10 метрів.

Їм вдалося відкрити другу каналізаційну кришку і спустити драбину до постраждалого 44-річного чоловіка.

Йосакорн Джаннамсай / Фото: Jam Press

Йосакорн Джаннамсай був напівпритомний і виснажений, коли його витягли з труби. Його доправили до місцевої лікарні в Бангкоку.

Рятувальники були приголомшені, коли він сказав, що спустився в трубу, щоб втекти від озброєної банди. Чоловік стверджував, що натрапив на поставку наркотиків біля храму і привернув увагу дилерів. Вони нібито переслідували його, спіймали і з незрозумілих причин змусили вжити чотири-п'ять пігулок метамфетаміну. Потім йому знову вдалося втекти від дилерів. Він натрапив на вхід до каналізаційного колектора і пішов туди, намагаючись втекти від нападників. Однак вони нібито заблокували вхід, щоб він не зміг вибратися назад.

Йосакорн Джаннамсай / Фото: Jam Press

Поліція розслідує цю справу і, як кажуть, спантеличена його розповіддю. Правоохоронці кажуть, що 44-річний чоловік працював охоронцем і не має судимостей.

Нагадаємо, зниклого майже 30 років тому чоловіка знайшли живим у сусідському погребі. Він весь цей час перебував всього за 90 м від свого сімейного будинку.

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