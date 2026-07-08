Чоловік чотири місяці жив із нестерпним болем, поки в нього не "вибухнули сідниці": деталі

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25-річний Оуен Вільямс із міста Атерстоун у графстві Ворікшир (Велика Британія) розповів, що понад чотири місяці страждав від сильного болю в ділянці сідниць. За його словами, попри численні звернення по медичну допомогу, лікарі тривалий час не могли встановити причину його стану. Справжній діагноз поставили лише після того, як великий абсцес лопнув, а чоловіка терміново госпіталізували.

Про це повідомило видання Mirror.

Оуен стверджує, що перші симптоми з’явилися ще в лютому. Відтоді він неодноразово звертався до сімейних лікарів, відвідував відділення невідкладної допомоги, хірургічне відділення та навіть викликав парамедиків. Проте, як каже чоловік, причину болю протягом кількох місяців так і не виявили.

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За словами британця, з часом його стан лише погіршувався. Через сильний біль він не міг нормально сидіти, користування туалетом стало вкрай болісним, а іноді він був практично прикутий до дому. На початку червня симптоми різко посилилися: кілька днів він провів у ліжку в будинку своєї дівчини, оскільки майже не міг рухатися.

Ситуація змінилася після того, як абсцес раптово лопнув. Після цього батько відвіз Оуена до лікарні Джорджа Еліота в Нанітоні, де його госпіталізували. Наступного дня чоловікові провели операцію під загальним наркозом. За його словами, втручання тривало близько двох із половиною годин, а вже наступного дня його виписали з лікарні.

Попри успішну операцію, лікування ще не завершилося. Чоловік регулярно відвідує лікарів для очищення та перев’язування рани. Вона залишається відкритою, щоб забезпечити дренування, і загоєння, за словами медиків, може тривати кілька місяців. Сам Оуен зазначає, що процедура перев’язок є дуже болісною.

Через тривале відновлення чоловік наразі не може працювати. Він є самозайнятим майстром, тому не отримує лікарняних виплат і змушений самостійно покривати всі витрати. Крім того, він побоюється, що через проблеми зі здоров’ям може втратити можливість отримати роботу на повну зайнятість.

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Медики попередили Оуена, що лікування може не завершитися на цьому, адже у разі ускладнень йому можуть знадобитися нові операції. Водночас чоловік зізнався, що після публікації своєї історії в Мережі отримав багато слів підтримки від людей, яких ніколи не знав.

Попри проведену операцію, Оуен каже, що досі розчарований тим, що абсцес не вдалося виявити раніше. За його словами, впродовж кількох місяців лікарі припускали різні причини його симптомів.

«Я вважаю, що якби хтось побачив мене там і тоді, усього цього можна було б уникнути. На кожному кроці я відчував, що мене обдурили», — зазначив чоловік.

Нагадаємо, 69-річний Ден Раян зі США встановив рекорд, здавши понад 113 літрів цільної крові. Це приблизно дорівнює об’єму 344 банок «Кока-Коли».

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