Чоловік цілий рік вирізав найдовшу у світі смужку паперу з одного аркуша А4: довжина шокує (фото)

Китайський художник-орігаміст Пей Хаожен витратив цілий рік на те, щоб розрізати аркуш паперу формату А4 на 108-метрову смужку і встановити унікальний світовий рекорд.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Пей, також відомий як Хотц Пей, не вперше потрапляє до Книги рекордів Гіннеса. Одного разу він склав найбільшу кількість квітів орігамі з одного аркуша паперу (100), а потім створив найбільшого равлика орігамі, але цього року він взявся за найскладнішу спробу встановити рекорд – вирізати найдовшу безперервну смугу паперу з одного аркуша формату А4. Технічно, для цього майстра паперового мистецтва це мало б бути легке завдання, адже довжина, яку потрібно було побити, становила скромні 2,5 метри, але він кинув собі виклик вирізати якомога довшу смужку, тож витратив близько року на експерименти з різними типами паперу, техніками та інструментами для різання. Зрештою, йому вдалося вирізати тонку, безперервну смугу довжиною 108,15 м.

Чоловік вирізав найдовшу смужку паперу / Фото: Guinness World Records

"Створена мною стрічка має довжину 108,15 метра і ширину 0,5 міліметра, - розповів Хотц Пей. Весь процес, від початкової підготовки, спроб і помилок до офіційної спроби і фінальної роботи "Між хаосом і порядком", зайняв приблизно один рік".

Чоловік вирізав найдовшу смужку паперу / Фото: Guinness World Records

Щоб максимізувати свої шанси на успіх, він зупинився на сріблястому аркуші паперу формату А4 з дзеркальною поверхнею, що відбиває світло. Після цього йому потрібно було знайти найкращий спосіб вирізання, і хоча він експериментував з деякими сучасними техніками та інструментами, найефективнішим виявився найбільш "примітивний" варіант – вирізання ножицями.

Чоловік вирізав найдовшу смужку паперу / Фото: Guinness World Records

"Третім кроком була формальна спроба, яка вимагала точності, терпіння і технічної майстерності, - пояснив художник. Я акуратно розрізав папір, в результаті чого вийшла смуга, що нагадувала клубок трави рафії. На четвертому етапі я перетворив 108,15 м паперових смужок на художньо організований витвір мистецтва у формі зрізу головного мозку. Цей світовий рекорд був моїм особистим викликом – дослідити межі топологічної трансформації одного аркуша паперу".

Чоловік вирізав найдовшу смужку паперу / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, готель у філіппінській провінції Західний Негрос нещодавно був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвища будівля у формі півня. Він заввишки 35 м.

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