Чоловік день харчувався як Дональд Трамп і залишився з "розладом" шлунка: що він їв (фото)

Чоловік, який зробив собі ім'я, відтворюючи страви відомих американських політиків, залишився з "розладом" шлунка після того, як спробував цілий день харчуватися, як Дональд Трамп.

На своїй сторінці в TikTok шефкухар Беннетт Рі, який сам себе називає "політичним ботаніком", поділився відео, на якому він цілий день харчувався, як президент США.

У своєму відео, яке розміщене на його акаунті Cookin' With Congress, за яким стежать понад 108 000 людей, Беннетт детально описав харчові звички Трампа від ранку до вечора.

Розпочавши зі сміливого кроку, блогер взагалі пропустив сніданок, відмовившись від кави чи чаю на користь улюбленого напою Трампа – дієтичної кока-коли.

"У Білому домі була встановлена кнопка "Дієтична кола", яка іноді постачала йому 12 бляшанок на день", - розповів Беннетт.

У кліпі, який відтоді зібрав понад 3 мільйони переглядів, Беннетт їсть улюблені закуски президента, зокрема чипси Doritos або Lay's, а також дієтичну кока-колу.

На обід Беннетт з'їв сумнозвісний добре просмажений стейк із кетчупом, приготований так, що він скручувався з тарілки, а також класичний гарнір-салат із соусом рокфор.

Беннетт Рі / Фото: скриншот з відео

За словами творця контенту, Трамп іноді повністю пропускає обід на користь великої вечері. Як самопроголошений гермофоб, президент дотримується мереж швидкого харчування, довіряючи великим корпораціям подавати йому чисту їжу.

Згодом Беннетт був знятий на камеру, де він їсть звичайне замовлення Трампа з "Макдональдса": два біг-маки, два сендвічі з рибним філе і невеликий шоколадний шейк. "Я точно досягнув своєї норми натрію на день", - вигукнув тіктокер, відчуваючи наслідки після того, як з'їв жирний фастфуд бенкет.

Беннетт Рі / Фото: скриншот з відео

Після цілого дня харчування, як у президента, Беннетт сказав, що почувається суперечливо, зазначивши: "Мої смакові рецептори дуже задоволені. Мій шлунок був трохи засмучений декілька разів. Я дуже боюся завтрашнього ранку. Я навіть не знаю, чи хочу я грати у футбол, чи битися з копом, чи просто лежати в темряві".

Насамкінець він сказав, що, розмірковуючи про сувору реальність, він, мабуть, не зможе доторкнутися до дієтичної кока-коли щонайменше протягом року.

В іншому вірусному відео Беннетт зняв, як він їсть протягом дня, як колишній президент США Джо Байден.

На сніданок Байден просто випиває чашку Special K, але, за словами творця соціальної мережі, виділяється його несподіваний вибір напою – Gatorade. Протягом дня він перекушує протеїновими батончиками та Fig Newtons, які він, ймовірно, вважає печивом, і при цьому потягує ще Gatorade.

На обід Беннетт зняв, як їсть класичний бутерброд з арахісовим маслом і желе, що, за словами блогера, підтверджує, "що іноді президентам США потрібно їсти, як дітям, щоб почуватися добре".

На вечерю Беннетт обрав улюблену пасту Байдена. На завершення свого імітаційного президентського дня чоловік з'їв ванільне морозиво з шоколадною крихтою Haagen Dazs, ще один із найулюбленіших ласощів Байдена.

Розмірковуючи про свій кулінарний експеримент, Беннетт зауважив, що наприкінці він почувався "восьмирічною дитиною, яка нудьгує".

Нагадаємо, вчені зробили несподіване відкриття, як сніданок може вплинути на тривалість життя. 30-відсоткового обмеження калорій було достатньо, щоб збільшити тривалість життя на 10 відсотків.

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