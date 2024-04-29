Чоловік дістається роботи в іншій країні літаком: він здивував причиною (відео)

Чоловік приголомшив, що літає на роботу із Німеччини до Великої Британії.

Мешканець Гамбурга Себ працює у Лондоні. На дорогу він витрачає п’ять годин. Для цього йому необхідно скористатися одним літаком та двома потягами.

У своєму TikTok німець поділився, чому він не переїжджає до Великої Британії. Себ здійснює таку ретельно продуману поїздку не для того, щоб заощадити гроші на дорогому житті в Лондоні, а через кохання, оскільки його партнерка живе в Гамбурзі.

В одному зі своїх відео Себ розповів, як він вийшов з офісу в Кенері-Ворф о 17:00 і за годину дістався Гітроу, проїхавши на двох поїздах. Потім, за годину до вильоту, він бере трохи їжі та прямує до літака.

"Повернувся на європейську землю, до Німеччини", - сказав він після прибуття до Гамбурга.

Його рекорд повернення додому становить чотири години 57 хвилин. Однак Себ не щодня їздить на роботу між двома країнами і щомісяця залишається на чотири дні – від понеділка до четверга – у Лондоні.

Він поділився: "Скільки часу мені сьогодні знадобиться, щоб дістатися з Гамбурга, Німеччина, на материковій Європі, до Лондона в Англії. Отже ранок понеділка. Я залишуся в Лондоні на три ночі, і моя поїздка на роботу сьогодні почалася о 4:34 ранку за німецьким часом, на годину раніше, ніж за британським часом. Я доїхав велосипедом до станції, потім сів на поїзд, стрибнув в інший поїзд і дістався аеропорту приблизно о 5:33 ранку".

Багато людей були спантеличені його поїздками, про що написали у коментарях: "Сер, будь ласка, позбавте себе цих клопотів і просто переїжджайте до Лондона", "Ваша компанія фінансує вашу подорож? Бо в іншому випадку я цього не розумію".

Нагадаємо, студент дістається на пари літаком заради економії. Він розповів, скільки витрачає грошей.

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