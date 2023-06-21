"Чоловік-диявол" роздвоїв язик і пеніс: який він має вигляд (фото)

Він витратив тисячі на трансформацію свого тіла.
Мешканця Бразилії на ім'я Вайлдсон назвали "чоловіком-дияволом" після трансформації свого тіла за допомогою інвазивних процедур.
Про це пише dailystar.co.uk.
У 16 років він зробив собі перший пірсинг швейною голкою. Зараз йому 35 років. За цей час він витратив близько 20 000 доларів на різні модифікації.
Він може похвалитися татуйованими очима, дірками у ніздрях та імплантатами у чолі.
Під час своєї останньої процедури він розділив язик та пеніс на дві частини.
Хоча йому подобається його унікальний зовнішній вигляд, Вайлдсон стверджує, що не всі його сприймають.
Він сказав: "Коли люди бачать мене, вони лякаються, йдуть і хрестяться, наче я був чимось злим. Мене й раніше називали "дияволом" або "божевільним псом". Одні зустрічають мене зі страхом, а деякі з безумовною любов'ю, прихильністю та повагою, вважаючи, що це чисте мистецтво".
Що стосується його найнезвичайнішої модифікації тіла — його роздвоєного пеніса, — Вайлдсон вважає, що воно того варте.
Дивно, але він також стверджує, що це було не так боляче, як татуювання язика.
"У мене є пірсинг та татуювання на геніталіях, але він прорізаний посередині на головці статевого члена. Я думаю, що моєю найскладнішою і найболючішою модифікацією було фарбування мого язика в чорний колір — пеніс менше болів", - зізнався він.
Він вважає, що люди в його країні пишаються його зовнішністю, а екстремальні процедури такого роду роблять його "унікальним".
Що стосується особистого життя, Вайлдсон наразі неодружений, але сподівається, що його майбутня партнерка підтримає його зовнішній вигляд.
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