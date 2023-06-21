"Чоловік-диявол" роздвоїв язик і пеніс: який він має вигляд (фото)

Він витратив тисячі на трансформацію свого тіла.

Мешканця Бразилії на ім'я Вайлдсон назвали "чоловіком-дияволом" після трансформації свого тіла за допомогою інвазивних процедур.

Про це пише dailystar.co.uk.

У 16 років він зробив собі перший пірсинг швейною голкою. Зараз йому 35 років. За цей час він витратив близько 20 000 доларів на різні модифікації.

Він може похвалитися татуйованими очима, дірками у ніздрях та імплантатами у чолі.

Вайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Під час своєї останньої процедури він розділив язик та пеніс на дві частини.

Хоча йому подобається його унікальний зовнішній вигляд, Вайлдсон стверджує, що не всі його сприймають.

Він сказав: "Коли люди бачать мене, вони лякаються, йдуть і хрестяться, наче я був чимось злим. Мене й раніше називали "дияволом" або "божевільним псом". Одні зустрічають мене зі страхом, а деякі з безумовною любов'ю, прихильністю та повагою, вважаючи, що це чисте мистецтво".

Вайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Що стосується його найнезвичайнішої модифікації тіла — його роздвоєного пеніса, — Вайлдсон вважає, що воно того варте.

Дивно, але він також стверджує, що це було не так боляче, як татуювання язика.

"У мене є пірсинг та татуювання на геніталіях, але він прорізаний посередині на головці статевого члена. Я думаю, що моєю найскладнішою і найболючішою модифікацією було фарбування мого язика в чорний колір — пеніс менше болів", - зізнався він.

Вайлдсон / Фото: dailystar.co.uk

Він вважає, що люди в його країні пишаються його зовнішністю, а екстремальні процедури такого роду роблять його "унікальним".

Що стосується особистого життя, Вайлдсон наразі неодружений, але сподівається, що його майбутня партнерка підтримає його зовнішній вигляд.

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