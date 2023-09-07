Чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps – фото, подробиці

Він не очікував побачити, що його кохана сидить на лавці з коханцем.

Чоловік розлучився зі своєю дружиною після того, як виявив на Google Maps її фото з коханцем.

Про це пише Mirror.

Чоловік планував маршрут перед поїздкою, коли помітив зображення своєї дружини, що сидить на лавці та погладжує волосся іншого чоловіка, який лежав, поклавши голову їй на коліна. Шокований він сказав, що фотографія зроблена камерою Google у перуанській столиці Лімі.

Чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps / Фото: Google Maps

Його увагу привернув одяг, який схожий на той, що носила його кохана.

Чоловік гнівно показав дружині докази її зради. Згодом вони розлучилися після того, як жінка зізналася, що вона таки мала роман.

Чоловік дізнався про зради дружини завдяки Google Maps / Фото: Google Maps

Нещодавно чоловік поділився знімком у Facebook. Користувачі були приголомшені історією:

Який тісний світ ... Було б достатньо, якби вона сказала чоловікові, що більше не кохає його

Зі 100 жінок 90 відсотків невірні, решта мають лише одне око (ха-ха-ха) або безсмертні (ха-ха-ха)

Нагадаємо, герой вірусного знімка бійки на Google Maps насмішив подробицями цього курйозного фото. Австралійський робітник пояснив реальну історію вірусного зображення, на якому він б'ється біля своєї майстерні.

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