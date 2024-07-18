Чоловік дізнався про зради дружини зі своїм босом завдяки дрону – фото коханців

Китаєць упіймав свою дружину на зраді зі своїм начальником в робочий час, використовуючи дрон з дистанційним керуванням, щоб шпигувати за ними здалеку.

Про це повідомляє Oddity Central.

Цзін почав підозрювати, що у його дружини роман після того, як вона стала все більше віддалятися від нього і значно змінила свій розпорядок дня. Зокрема, кохана частіше, ніж будь-коли, відвідувала своїх батьків і вигадувала виправдання щоразу, коли він пропонував її супроводжувати, а також довше затримувалася на роботі. Прагнучи докопатися до суті, але боячись виясняти стосунки з дружиною, якщо його підозри виявляться необґрунтованими, Цзін вирішив використати дрон, щоб шпигувати за обраницею на відстані. Він їздив до неї на роботу, а потім керував дроном, щоб оглянути територію, не ризикуючи бути поміченою дружиною чи її колегами.

Якось, спостерігаючи за своєю дружиною, він помітив, як вона виходила з офісу із загадковим чоловіком і сідала з ним у машину. Вони поїхали до віддаленого гірського району. Дрон зафіксував, як коханці трималися за руки і прямували до відокремленого напівзруйнованого будинку. Приблизно через 20 хвилин пара вийшла з будівлі та поїхала назад на роботу.

Фото з дрона / Фото: Weibo

Пізніше Цзін з’ясував, що чоловік, знятий на відео його дроном, насправді був начальником його дружини, який нещодавно підвищив її по службі. Дружина начальника також працювала в тому ж приміщенні, тому їм доводилося тримати свій роман у секреті, звідси й візити до цього віддаленого любовного гніздечка.

"Інший її чоловік – її роботодавець", - написав Цзін на Weibo. "Він теж працює на тому ж заводі, тому їм було незручно там крутити роман, тому моя дружина була змушена зустрічатися з ним в іншому місці".

Цзін також опублікував фотографії своєї дружини та коханця, що тримаються за руки, і сказав, що планує використовувати кадри з дрона як доказ для розлучення.

Нагадаємо, дівчина "спалила" бойфренда на зраді завдяки одному застосунку. Модель поділилася своєю історією викриття невірності.

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