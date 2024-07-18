Чоловік дізнався про зради дружини зі своїм босом завдяки дрону – фото коханців

Зафіксовані кадри він використає як доказ для розлучення.
Китаєць упіймав свою дружину на зраді зі своїм начальником в робочий час, використовуючи дрон з дистанційним керуванням, щоб шпигувати за ними здалеку.
Про це повідомляє Oddity Central.
Цзін почав підозрювати, що у його дружини роман після того, як вона стала все більше віддалятися від нього і значно змінила свій розпорядок дня. Зокрема, кохана частіше, ніж будь-коли, відвідувала своїх батьків і вигадувала виправдання щоразу, коли він пропонував її супроводжувати, а також довше затримувалася на роботі. Прагнучи докопатися до суті, але боячись виясняти стосунки з дружиною, якщо його підозри виявляться необґрунтованими, Цзін вирішив використати дрон, щоб шпигувати за обраницею на відстані. Він їздив до неї на роботу, а потім керував дроном, щоб оглянути територію, не ризикуючи бути поміченою дружиною чи її колегами.
Якось, спостерігаючи за своєю дружиною, він помітив, як вона виходила з офісу із загадковим чоловіком і сідала з ним у машину. Вони поїхали до віддаленого гірського району. Дрон зафіксував, як коханці трималися за руки і прямували до відокремленого напівзруйнованого будинку. Приблизно через 20 хвилин пара вийшла з будівлі та поїхала назад на роботу.
Пізніше Цзін з’ясував, що чоловік, знятий на відео його дроном, насправді був начальником його дружини, який нещодавно підвищив її по службі. Дружина начальника також працювала в тому ж приміщенні, тому їм доводилося тримати свій роман у секреті, звідси й візити до цього віддаленого любовного гніздечка.
"Інший її чоловік – її роботодавець", - написав Цзін на Weibo. "Він теж працює на тому ж заводі, тому їм було незручно там крутити роман, тому моя дружина була змушена зустрічатися з ним в іншому місці".
Цзін також опублікував фотографії своєї дружини та коханця, що тримаються за руки, і сказав, що планує використовувати кадри з дрона як доказ для розлучення.
Нагадаємо, дівчина "спалила" бойфренда на зраді завдяки одному застосунку. Модель поділилася своєю історією викриття невірності.
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