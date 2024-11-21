Чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру – відео

Згодом він про все пошкодував.
Американський природоохоронець Пол Росолі дозволив величезній змії з'їсти себе живцем на камеру.
Це сталося ще 2014 року під час роботи над документальним фільмом для каналу Discovery, пише LADbible.
У суперечливому фільмі під назвою Eaten Alive Росолі вирушив до віддаленої частини тропічних лісів Амазонки, щоб вистежити зелену анаконду – найбільшу і найважчу змію у світі. Хоча зелена анаконда неотруйна, вона здатна з'їсти великих тварин, таких як ягуари, і – якщо захоче – людину. На щастя, немає підтверджених випадків, коли зелена анаконда поїдала людину.
Прагнучи привернути увагу глядачів до знищення тропічних лісів Амазонки, Росолі вирішив, що йому потрібно використати епатаж, щоб привернути увагу глядачів – пообіцявши, що дозволить змії проковтнути себе.
Щоб уникнути загибелі під час трюку, Росолі був одягнений у спеціальний костюм з вуглецевого волокна, оснащений камерами, мікрофоном і маскою, під'єднаною до кисневої системи, що захищає від розчавлювання. Потім він був вкритий свинячою кров'ю і навкарачки наблизився до обраної змії, щоб спокусити її з'їсти його.
Однак трюк пішов не зовсім за планом. Замість того, щоб одразу проковтнути Росолі, анаконда вирішила погратися зі своєю їжею і почала звиватися навколо нього.
"Вона обвиває мене котушками", - чути, як він розповідає команді. "Вона притиснула мої руки. Вона знає, що я нічого не можу зробити".
Як довго Росолі протримався в "обіймах" змії
Трюк тривав годину, перш ніж Росолі відкликав його, побоюючись, що його рука ось-ось буде зламана.
Згадуючи момент, коли він вирішив скасувати весь трюк, він додав: "Анаконда підняла мою руку в таке положення, що її сила повністю припала на мою відкриту руку... Я відчув, як прогинається кістка. І коли я дійшов до того моменту, коли відчув, що вона ось-ось зламається, мені довелося відмовитися від трюку".
Пізніше документальний фільм критикуватимуть як такий, що вводить в оману та експлуатує тварин, однак Росолі згодом наполягатиме на тому, що його метою було використати епатаж, щоб привернути увагу – і кошти – до розмови про тропічні ліси.
Нагадаємо, моряк провів годину в найтихішій кімнаті у світі. Після дев'яти місяців на авіаносці він сидів у кімнаті, яка на 99,99 відсотка поглинала звук.
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