Чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем і записав усе на камеру – відео

Американський природоохоронець Пол Росолі дозволив величезній змії з'їсти себе живцем на камеру.

Це сталося ще 2014 року під час роботи над документальним фільмом для каналу Discovery, пише LADbible.

У суперечливому фільмі під назвою Eaten Alive Росолі вирушив до віддаленої частини тропічних лісів Амазонки, щоб вистежити зелену анаконду – найбільшу і найважчу змію у світі. Хоча зелена анаконда неотруйна, вона здатна з'їсти великих тварин, таких як ягуари, і – якщо захоче – людину. На щастя, немає підтверджених випадків, коли зелена анаконда поїдала людину.

Прагнучи привернути увагу глядачів до знищення тропічних лісів Амазонки, Росолі вирішив, що йому потрібно використати епатаж, щоб привернути увагу глядачів – пообіцявши, що дозволить змії проковтнути себе.

Щоб уникнути загибелі під час трюку, Росолі був одягнений у спеціальний костюм з вуглецевого волокна, оснащений камерами, мікрофоном і маскою, під'єднаною до кисневої системи, що захищає від розчавлювання. Потім він був вкритий свинячою кров'ю і навкарачки наблизився до обраної змії, щоб спокусити її з'їсти його.

Чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем / Фото: Discovery Channel

Однак трюк пішов не зовсім за планом. Замість того, щоб одразу проковтнути Росолі, анаконда вирішила погратися зі своєю їжею і почала звиватися навколо нього.

"Вона обвиває мене котушками", - чути, як він розповідає команді. "Вона притиснула мої руки. Вона знає, що я нічого не можу зробити".

Як довго Росолі протримався в "обіймах" змії

Трюк тривав годину, перш ніж Росолі відкликав його, побоюючись, що його рука ось-ось буде зламана.

Згадуючи момент, коли він вирішив скасувати весь трюк, він додав: "Анаконда підняла мою руку в таке положення, що її сила повністю припала на мою відкриту руку... Я відчув, як прогинається кістка. І коли я дійшов до того моменту, коли відчув, що вона ось-ось зламається, мені довелося відмовитися від трюку".

Чоловік дозволив змії з'їсти себе живцем / Фото: Discovery Channel

Пізніше документальний фільм критикуватимуть як такий, що вводить в оману та експлуатує тварин, однак Росолі згодом наполягатиме на тому, що його метою було використати епатаж, щоб привернути увагу – і кошти – до розмови про тропічні ліси.

Нагадаємо, моряк провів годину в найтихішій кімнаті у світі. Після дев'яти місяців на авіаносці він сидів у кімнаті, яка на 99,99 відсотка поглинала звук.

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