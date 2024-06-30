Чоловік дражнив сусідського собаку дроном: скільки це йому коштувало

Американця, який намагався подражнити сусідського собаку, запустивши дрон над подвір’ям, змусили через суд оплатити послуги ветеринара, зокрема рентген, стоматологічний огляд, заспокійливе та ліки. Загалом це коштувало жартівникові 2000 доларів.

Про цей випадок повідомляє видання The Mirror з посиланням на один із тематичних форумів на Reddit.

Як повідомила власниця собаки, чоловік, який мешкає по сусідству, часто розважався тим, що запускав дрон над її подвір’ям, щоб подражнити собаку.

"Я кілька разів просила його припинити це, але він завжди відмовлявся, стверджуючи, що мені не належить повітряний простір… Поліція попросила сусіда такого більше не робити, щоб уникнути конфлікту, але це не допомогло", - розповіла вона.

Одного разу пес виявив спритність і схопив безпілотник, пошкодивши його. Після цього інциденту чоловік вимагав компенсувати ремонт літального апарата. Однак, вийшло зовсім інакше.

Жінка звернулася за консультацією на гарячу лінію Федерального управління цивільної авіації в США (FAA) та подала позов до суду. Розглянувши її скаргу, суд зобов’язав сусіда оплатити послуги ветеринара для собаки, зокрема рентген, стоматологічний огляд, заспокійливе та ліки. Загалом це обійшлося йому у 2000 доларів.

Також любителю подражнити собаку заборонили польоти дрона над сусідньою ділянкою.

Нагадаємо, собака, народжена з шістьма лапами і покинута на автостоянці, нарешті знайшла свій дім.

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