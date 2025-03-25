Чоловік два місяці їв лише червоне м'ясо: він розповів про шокувальні результати дієти

Чоловік обрав "дієту хижака". Він розповів, як змінилось його тіло.

Чоловік 60 днів дотримувався дієти: він їв червоне м'ясо, щоб покращити стан свого тіла.

Про це пише dailymail.co.uk.

28-річний Джейк Москато вирішив спробувати дієту на червоному м'ясі протягом 60 днів, щоб з'ясувати, чи зробить вона його схожим на "супергероя", чи зіпсує його тіло.

Він почав дотримуватися "левової" версії дієти для хижаків, тобто їсти лише яловичину та сіль. Але вже через кілька днів він зрозумів, що це набагато складніше, ніж він очікував.

Перебуваючи у відпустці в Каліфорнії, лише через чотири дні після початку випробування він мав проблеми з пошуком місць, де можна було б поїсти. Згодом він послабив свою дієту та почав вживати у їжу свинину та фрукти.

Спочатку він нарікав на те, що йому набридла яловичина, проте згодом зізнався, що звик до такої їжі.

Наприкінці дієти Москато також повідомив, що його настрій, енергія і концентрація уваги значно покращилися.

Після завершення випробування чоловік здав аналіз крові, щоб побачити, наскільки змінився його організм.

Порівняно з результатами його аналізів до проходження випробування, результати показали, що йому вдалося зменшити вміст жиру в організмі з 16 до 14,6 відсотків і знизити вагу тіла з 94 кілограмів до 91 кілограма.

Чоловік до та після дієти / Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Примітно, що він також набрав приблизно по кілограму на кожній руці і кілограм м'язів на грудях, збільшивши свою загальну м'язову масу приблизно на 2,7 кілограма.

Однак результати аналізів показали, що рівень його холестерину підвищився на 12 мг — з 157 мг до 169 мг, причому рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) підскочив з 67 мг до 92 мг, а рівень "хорошого" холестерину знизився з 81 мг до 69 мг.

Чоловік переконує, що він вирішив продовжувати таку дієту, додавши до неї фрукти та овочі.

Читайте також: