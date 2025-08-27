Чоловік майже два роки не засинає: неймовірна історія здивувала медиків

Чоловік два роки не може заснути: як змінилося його життя / © dailymail.co.uk

32-річний британець Олівер Елвіс стверджує, що вже майже два роки перебуває в стані постійної неспання. За його словами, загадковий стан не дозволяє йому заснути навіть під дією сильних седативних препаратів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Ще кілька років тому Олівер вів звичайне життя, але все змінилося в одну ніч, коли він не зміг заснути. З того часу, за його словами, почалося справжнє жахіття:

«Це боротьба за виживання в тілі, яке, здається, горить зсередини», — розповідає британець.

Він додає, що не відчуває сонливості, постійно перебуває в стані бойової готовності, і ці «нескінченні дні перетворюються на нескінченні ночі». Через хронічне недосипання чоловік не може нормально функціонувати. Він відчуває постійний біль у м’язах і кістках, його зір і травлення погіршилися, він більше не може ходити по прямій.

Олівер Елвіс до того, як почав хворіти на безсоння. / © dailymail.co.uk

У пошуках лікування Олівер продав свій дім і витратив усі заощадження на поїздки до різних країн, таких як Індія, Італія, Туреччина та Колумбія. Він спробував безліч методів лікування, але жоден з них не допоміг. Тепер британець звертається по допомогу до будь-якого фахівця, який може розгадати таємницю його стану.

Олівер Елвіс втратив усе — через постійне, виснажливе неспання, яке позбавляло його відновлювального сну майже два роки. / © dailymail.co.uk

Нагадаємо, дослідники з Нанкінського медичного університету (Китай) виявили можливий прямий зв’язок між складом кишкової мікрофлори та ризиком розвитку безсоння. Результати дослідження, опубліковані в журналі General Psychiatry, ґрунтуються на аналізі даних понад 386 тисяч людей із безсонням та понад 26 тисяч учасників досліджень мікробіому.

Якісний сон зміцнює здоров’я серцево-судинної системи, покращує імунну функцію, здоров’я мозку та емоційне самопочуття. Не дивно, що багато людей прагнуть покращити свій сон, і «гігієна сну» стала найпоширенішою стратегією. Проте для людей, які страждають на безсоння, деякі з цих загальноприйнятих порад можуть лише погіршити ситуацію.