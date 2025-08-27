- Дата публікації
-
Цікaвинки
Чоловік майже два роки не засинає: неймовірна історія здивувала медиків
Олівер Елвіс заявив, що не спить уже майже два роки, попри вживання сильних седативних препаратів.
32-річний британець Олівер Елвіс стверджує, що вже майже два роки перебуває в стані постійної неспання. За його словами, загадковий стан не дозволяє йому заснути навіть під дією сильних седативних препаратів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Ще кілька років тому Олівер вів звичайне життя, але все змінилося в одну ніч, коли він не зміг заснути. З того часу, за його словами, почалося справжнє жахіття:
«Це боротьба за виживання в тілі, яке, здається, горить зсередини», — розповідає британець.
Він додає, що не відчуває сонливості, постійно перебуває в стані бойової готовності, і ці «нескінченні дні перетворюються на нескінченні ночі». Через хронічне недосипання чоловік не може нормально функціонувати. Він відчуває постійний біль у м’язах і кістках, його зір і травлення погіршилися, він більше не може ходити по прямій.
У пошуках лікування Олівер продав свій дім і витратив усі заощадження на поїздки до різних країн, таких як Індія, Італія, Туреччина та Колумбія. Він спробував безліч методів лікування, але жоден з них не допоміг. Тепер британець звертається по допомогу до будь-якого фахівця, який може розгадати таємницю його стану.
Нагадаємо, дослідники з Нанкінського медичного університету (Китай) виявили можливий прямий зв’язок між складом кишкової мікрофлори та ризиком розвитку безсоння. Результати дослідження, опубліковані в журналі General Psychiatry, ґрунтуються на аналізі даних понад 386 тисяч людей із безсонням та понад 26 тисяч учасників досліджень мікробіому.
Якісний сон зміцнює здоров’я серцево-судинної системи, покращує імунну функцію, здоров’я мозку та емоційне самопочуття. Не дивно, що багато людей прагнуть покращити свій сон, і «гігієна сну» стала найпоширенішою стратегією. Проте для людей, які страждають на безсоння, деякі з цих загальноприйнятих порад можуть лише погіршити ситуацію.