Чоловік двічі втік із Північної Кореї та розповів про суворі правила для мешканців країни

За неправильну зачіску в КНДР можна потрапити до в'язниці.

Чоловік, який втік із Північної Кореї до Китаю, дав рідкісне уявлення про життя всередині тоталітарного режиму. Він висловився після того, як ще одна втікачка з КНДР розповіла про те, як диктатор Кім Чен Ин щороку відбирає 25 незайманих дівчат, щоб долучити до свого моторошного "загону задоволення".

Північна Корея – це диктатура, якою від 1948 року керує сім'я Кімів. Тімоті Чо, якому вдалося втекти, виступив у LADbible Stories на YouTube.

Чо каже, що він "любив" свою країну і досі сумує за нею, але зрозумів, що повинен тікати, коли йому сказали, що його відправлять працювати у вугільні шахти, де, за його словами, багато людей гинуть в аваріях і втрачають кінцівки.

Він ухвалив рішення втекти до Китаю, але був схоплений китайською армією, депортований назад до Північної Кореї і підданий тортурам доти, поки не зміг більше ходити.

Під час другої спроби втечі його знову затримала китайська поліція, але цього разу його депортували на Філіппіни, а не до Північної Кореї.

Тепер він пояснив суворі правила, яких повинні дотримуватися всі жителі Північної Кореї, і чому він називає її "країною-в'язницею".

Тімоті Чо / Фото: youtube.com/@ladbiblestories

Телебачення, телефони та Інтернет

Чо пояснив, що в Північній Кореї дуже мало людей мають доступ до мобільних телефонів, які зарезервовані для "еліти". Але навіть вони мають суворі обмеження. Чо пояснив: "Повідомлення і дзвінки прослуховуються. Немає Інтернету, немає YouTube, Facebook, Zoom".

Телевізори дозволені, але те, що ви можете дивитися на них, дуже суворо обмежено.

"Коли ви купуєте телевізор, поліція приходить і вимикає всі канали, залишаючи лише один. Ти маєш дивитися програму "Сім'я Кім" 24 години на добу, 7 днів на тиждень".

Одяг та зачіски

Тоталітарний режим Північної Кореї не лише перекриває доступ до зовнішнього світу, але й суворо контролює дрібниці життя людей, аж до того, як вони одягаються і як укладають волосся.

"Не можна носити джинси, тому що джинси, мовляв, американського виробництва, а Америка – найбільший ворог. У цій країні можна мати лише певні типи зачісок. Це трагічний жарт. Якщо у вас зачіска вождя, ви можете потрапити до в'язниці в Північній Кореї".

Подорожі в межах країни

Пересування всередині країни також суворо контролюється, і людям доводиться питати дозволу на поїздку між сусідніми містами. Звісно, виїхати за межі Північної Кореї немислимо.

"Ми не думали, що поїдемо з країни. Ми б ніколи не подумали про це, тому що ми народилися без паспорта в цій країні. Саме тому ми називаємо її країною-в'язницею", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея знову перекине кілька тисяч солдатів до Курської області. РФ хоче компенсувати втрати на Курщині.

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