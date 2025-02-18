Категорія
Цікaвинки
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Чоловік двічі втік із Північної Кореї та розповів про суворі правила для мешканців країни

Чоловік двічі втік із Північної Кореї та розповів про суворі правила для мешканців країни

Чоловік двічі втік із Північної Кореї та розповів про суворі правила для мешканців країни

Тімоті Чо / Фото: youtube.com/@ladbiblestories

За неправильну зачіску в КНДР можна потрапити до в'язниці.

Чоловік, який втік із Північної Кореї до Китаю, дав рідкісне уявлення про життя всередині тоталітарного режиму. Він висловився після того, як ще одна втікачка з КНДР розповіла про те, як диктатор Кім Чен Ин щороку відбирає 25 незайманих дівчат, щоб долучити до свого моторошного "загону задоволення".

Північна Корея – це диктатура, якою від 1948 року керує сім'я Кімів. Тімоті Чо, якому вдалося втекти, виступив у LADbible Stories на YouTube.

Чо каже, що він "любив" свою країну і досі сумує за нею, але зрозумів, що повинен тікати, коли йому сказали, що його відправлять працювати у вугільні шахти, де, за його словами, багато людей гинуть в аваріях і втрачають кінцівки.

Він ухвалив рішення втекти до Китаю, але був схоплений китайською армією, депортований назад до Північної Кореї і підданий тортурам доти, поки не зміг більше ходити.

Під час другої спроби втечі його знову затримала китайська поліція, але цього разу його депортували на Філіппіни, а не до Північної Кореї.

Тепер він пояснив суворі правила, яких повинні дотримуватися всі жителі Північної Кореї, і чому він називає її "країною-в'язницею".

Тімоті Чо / Фото: youtube.com/@ladbiblestories / ©
Тімоті Чо / Фото: youtube.com/@ladbiblestories

Телебачення, телефони та Інтернет

Чо пояснив, що в Північній Кореї дуже мало людей мають доступ до мобільних телефонів, які зарезервовані для "еліти". Але навіть вони мають суворі обмеження. Чо пояснив: "Повідомлення і дзвінки прослуховуються. Немає Інтернету, немає YouTube, Facebook, Zoom".

Телевізори дозволені, але те, що ви можете дивитися на них, дуже суворо обмежено.

"Коли ви купуєте телевізор, поліція приходить і вимикає всі канали, залишаючи лише один. Ти маєш дивитися програму "Сім'я Кім" 24 години на добу, 7 днів на тиждень".

Одяг та зачіски

Тоталітарний режим Північної Кореї не лише перекриває доступ до зовнішнього світу, але й суворо контролює дрібниці життя людей, аж до того, як вони одягаються і як укладають волосся.

"Не можна носити джинси, тому що джинси, мовляв, американського виробництва, а Америка – найбільший ворог. У цій країні можна мати лише певні типи зачісок. Це трагічний жарт. Якщо у вас зачіска вождя, ви можете потрапити до в'язниці в Північній Кореї".

Подорожі в межах країни

Пересування всередині країни також суворо контролюється, і людям доводиться питати дозволу на поїздку між сусідніми містами. Звісно, виїхати за межі Північної Кореї немислимо.

"Ми не думали, що поїдемо з країни. Ми б ніколи не подумали про це, тому що ми народилися без паспорта в цій країні. Саме тому ми називаємо її країною-в'язницею", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея знову перекине кілька тисяч солдатів до Курської області. РФ хоче компенсувати втрати на Курщині.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація