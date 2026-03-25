ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Напад слона

Напад слона / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв
Чоловік дивом вижив після нападу слона і самостійно пішов із місця події

Попри серйозні травми, потерпілий зміг самостійно підвестися і залишити місце події.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Індії чоловік пережив шокувальний напад дикої тварини — його збив слон, однак він зміг підвестися і самостійно піти.

Про це пише Need To Know.

Інцидент стався поблизу Талабаркоте у штаті Одіша. Потерпілий Бідядхар Бехера їхав на мотоциклі, коли слон раптово вибіг із лісу.

На відео, яке оприлюднило видання, видно, як тварина наскочила на чоловіка і вдарила його, зокрема задніми ногами. Очевидці лише спостерігали за подіями, не маючи змоги втрутитися.

Після нападу слон повернувся назад у ліс. За декілька секунд чоловік підвівся, поправив одяг і пішов з місця події.

Згодом йому все ж знадобилася медична допомога — його доправили до лікарні із травмами голови, рук і ніг. Повідомляється, що він перебуває притомним, а його стан оцінюється як стабільний.

За інформацією місцевих служб, у цьому районі пересувається стадо приблизно з 30 слонів. Після інциденту лісові чиновники посилили патрулювання та закликали мешканців уникати небезпечних зон, особливо вранці та ввечері.

Експерти пояснюють, що подібні випадки трапляються дедалі частіше через скорочення природних середовищ існування тварин. Слони змушені наближатися до людських поселень у пошуках їжі, зокрема через набіги на посіви, що підвищує ризик небезпечних зустрічей.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie