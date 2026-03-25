Чоловік дивом вижив після нападу слона і самостійно пішов із місця події

В Індії чоловік пережив шокувальний напад дикої тварини — його збив слон, однак він зміг підвестися і самостійно піти.

Про це пише Need To Know.

Інцидент стався поблизу Талабаркоте у штаті Одіша. Потерпілий Бідядхар Бехера їхав на мотоциклі, коли слон раптово вибіг із лісу.

На відео, яке оприлюднило видання, видно, як тварина наскочила на чоловіка і вдарила його, зокрема задніми ногами. Очевидці лише спостерігали за подіями, не маючи змоги втрутитися.

Після нападу слон повернувся назад у ліс. За декілька секунд чоловік підвівся, поправив одяг і пішов з місця події.

Напад слона / © скриншот з відео

Згодом йому все ж знадобилася медична допомога — його доправили до лікарні із травмами голови, рук і ніг. Повідомляється, що він перебуває притомним, а його стан оцінюється як стабільний.

За інформацією місцевих служб, у цьому районі пересувається стадо приблизно з 30 слонів. Після інциденту лісові чиновники посилили патрулювання та закликали мешканців уникати небезпечних зон, особливо вранці та ввечері.

Експерти пояснюють, що подібні випадки трапляються дедалі частіше через скорочення природних середовищ існування тварин. Слони змушені наближатися до людських поселень у пошуках їжі, зокрема через набіги на посіви, що підвищує ризик небезпечних зустрічей.

Нагадаємо, чоловік, у якого чотири рази влучила блискавка, розповів про наслідки.