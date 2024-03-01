Чоловік голодував 382 дні та встановив рекорд після неймовірного схуднення – фото до і після

За оцінками лікарів, людина, яка добре харчується, може прожити без медичних наслідків на дієті з цукру і води протягом 30 і більше днів. Втім, чоловік із Шотландії довів, що можна голодувати понад рік.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Ангус Барб'єрі жив без твердої їжі 382 дні. Він важив більш ніж 200 кг, коли відвідав медичний факультет Королівського лазарета Данді у червні 1965 року.

Барб'єрі сказав персоналу установи, що хоче взагалі відмовитися від їжі у спробі схуднути, і лікарі погодилися стежити за його прогресом.

За даними diabetes.co.uk, медики прописали йому полівітаміни та дріжджі, вважаючи, що йому, ймовірно, доведеться голодувати максимум декілька днів. Але вони не очікували, що Ангус проведе 382 дні без їжі, натомість харчуючись такими напоями, як чай та кава, газована вода та вітаміни.

Ангус Барб'єрі / Фото: diabetes.co.uk

Це безумовно небезпечний і нездоровий спосіб схуднути, і його не слід "пробувати вдома".

Неймовірно, але, за винятком низького рівня глюкози в крові, Барб'єрі не зазнав жодних побічних ефектів від екстремальної дієти. Однак він ходив до туалету лише раз на 40-50 днів, що, мабуть, було досить дивно.

Коли шотландець нарешті послабив свій суворий режим, він вважав за краще додавати до гарячих напоїв дрібку цукру чи молока, перш ніж взагалі порушити піст.

Першою їжею, яку він з'їв стало варене яйце зі скибочкою хліба з маслом.

"Мені дуже сподобалося яйце, і я почувався дуже ситим", - сказав він репортерам.

Згідно з репортажем Chicago Tribune, він зовсім забув, яка на смак їжа, після року, коли він взагалі нічого не вживав.

Голодування виявилося успішним: Барб'єрі вдалося скинути від 214 кг до 80 кг і втримати вагу. Його експеримент був визнаний Книгою рекордів Гіннеса як найтриваліше голодування, коли-небудь зареєстроване.

Попри успіх, експерти пояснили, що його випадок дуже незвичайний, і його не слід рекомендувати. Вони пояснюють, що через те, що Ангус мав надмірну вагу, його тіло було підготовлено до посту.

"Для людей з нормальною вагою тривале голодування може спричинити ускладнення зі здоров'ям, зокрема підвищене навантаження на серце, навіть з прийманням харчових добавок", - пояснили вони. "Тому ніхто не має намагатися голодувати так довго. Це відноситься до періоду 1960-х років, коли тривалі голодування вивчалися з частотою, але є й інші дослідження того часу, в яких пацієнти відчували серцеву недостатність, а в деяких випадках померли від голоду".

Нагадаємо, жінка розповіла, що сталося із її тілом під час 18-денного голодування. Вона пила лише чай і воду.

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