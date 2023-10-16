Чоловік готував кальмара і зазнав шоку, коли розрізав його: що було всередині (фото)

Чоловік з нетерпінням чекав на смачний обід, але все змінилося, коли у всередині кальмара, якого він придбав, було щось дуже несподіване.

Про це пише Mirror.

Адам Тодд купив кальмара на ринку неподалік свого будинку в Лісберні, Велика Британя. Хоча його набряклий розмір змусив його зрозуміти, що щось не так, 28-річний чоловік не зовсім розумів, що відбувається, допоки не почав його розрізати.

Чоловік знайшов акулу всередині кальмара / Фото: mirror.co.uk

Адам сказав: "Я знав, що в ньому щось є: зазвичай кальмари, які я купував, були вдвічі меншими, а цей був дуже великим. Зазвичай усередині були креветки чи щось таке крихітне. Щойно я почав готувати, я зрозумів, що це інший вид, а не риба чи креветки".

Як виявилося, там була акула.

Чоловік знайшов акулу всередині кальмара / Фото: mirror.co.uk

"Я втратив дар мови і не знав, що й думати. Я не ходив на рибалку так часто, тож уперше побачив акулу у своїй раковині. Я знав, що це якась акула, але не зовсім зрозумів, що то дитинча. Морський собака або шестижаберна акула. Це безперечно був шок, і я не знав, що з цим робити. Я звик до риби або креветок всередині одного з них, але не до дитинча акули".

Чоловік знайшов акулу всередині кальмара / Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, чоловік кинув дівчину у ресторані, побачивши, скільки вона з'їла. Любителька морепродуктів злякала свого супутника, з'ївши майже 50 устриць.

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