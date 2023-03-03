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Чоловік хоче назвати свою дитину на честь колишньої дівчини

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3083
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік хоче назвати свою дитину на честь колишньої дівчини

Фото: pixabay.com

Дружині така ідея зовсім не сподобалася, через що спалахнув скандал між подружжям.

Чоловік запропонував своїй вагітній дружині назвати їхню дитину на честь його колишньої дівчини, яка трагічно загинула.

Про це пише Lad Bible.

Він розповів, що їхня дитина народиться через 12 тижнів і вони вирішили вибрати їй ім'я. Ось тоді спалахнув скандал, бо його дружині така ідея не сподобалася. 

"У мене була дівчина приблизно шість років, перш ніж зустріти мою теперішню дружину. На жаль, вона померла, і я був абсолютно спустошений. Про це все ще боляче думати, і я завжди уявляв, як назвати дитину в її пам’ять", — пояснив він.

Чоловік розповів, що він розійшовся з Ненсі через два місяці після знайомства з нинішньою дружиною, а через два роки Ненсі померла. 

"Вона була моєю найкращою подругою і втратити її було просто жахливо. Я відчуваю, що це був би чудовий спосіб згадати та вшанувати дорогого друга, за яким я сумую щодня", - додав Нік.

Після довгих дискусій із дружиною чоловік відмовився від такої ідеї. Втім, він не бачить нічого дивного, якби їхня дитина носила ім'я його колишньої.

"Я відмовився від цього і сказав, що важливо, щоб ми обоє погодилися щодо імені, але вона все ще наполягає, що воно дивне, і вона не розуміє, чому я це запропонував. Я не знаю, чи вона відчуває себе невпевнено, чи, можливо, вагітність викликає у неї стрес. Я, чесно кажучи, не бачу в цьому жодної проблеми", - розповів він.

Нагадаємо, перед весіллям наречена побачила, як її майбутнього чоловіка в туалеті годує мама грудьми.

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Дата публікації
Перегляди
3083
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