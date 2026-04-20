Чоловік грає у відеоігри по 5 годин щодня: що йому каже дружина

Чоловік грає у відеоігри по 5 годин щодня

Чоловік грав у відеоігри щонайменше по п’ять годин на день, а потім почав скаржитися на те, що дружина змушує його проводити час з дитиною та рахує години. Жінка поділилася своєю історією на форумі, де благала, аби їй допомогли.

Історією поділилися Bored Panda.

Бути молодими батьками у багатьох випадках справді важко, адже це новий досвід, до якого люди можуть виявитися не готовими. Однак варто пам’ятати, що батьківство — це насамперед партнерство, коли двоє людей беруть однакову участь у вихованні дитини та в її житті.

Коли лише один з партнерів виконує хатню роботу, доглядає за дитиною ще й поєднує це з роботою, він може відчувати вигорання, свою незначущість, образу і навіть роздратування.

Онлайн-спільнота «Поради щодо стосунків» прокоментувала ситуацію, яку описала на форумі жінка. Вона поділилася, що чоловік не лише постійно грає в відеоігри, а й кричить на неї за те, що йому деякий час довелося доглядати за дитиною.

«Варто зазначити, що ми були в зоні конфлікту, тому наш сон постійно порушували сирени. Зазвичай я з дитиною від 8:00 до 16:00. Мій чоловік удома, весь день працює в іншій кімнаті віддалено, і має доволі легку роботу, адже паралельно дивиться відео на YouTube», — почала розповідати жінка.

Далі вона описала ситуацію, коли чоловік не дотримався домовленості доглянути за дитиною, грав на п’ять годин більше, а тоді погодився зайнятися дитиною всього на годину. За цю годину він декілька разів поскаржився і попросив матір забрати дитину назад.

Коли дитина прокидалася, чоловік звинувачував у цьому жінку і кричав, що не хоче сидіти з малюком.

«Дитині 10 місяців, тому вона потребує постійної уваги. Я сприймаю це як власну роботу, доки чоловік працює. Я навіть не можу працювати над своїми малюнками. А коли дитина нарешті засинає, я також починаю дрімати», — ділиться жінка.

Мати почала брати віддалену роботу, аби приділяти дитині час і паралельно працювати. Вона поділилася, що тепер немає вільного часу взагалі. Та попри це її чоловік вважає, що рахувати години — несправедливо, адже він «працює, доки вона грається з дитиною».

Єдиний проміжок часу, коли мама має час на себе — від 00:00 до 03:00, коли дитина спить та майже не прокидається. За кілька днів жінка написала, що ситуація вдома погіршилася — пара пішла на парну терапію і почала обговорювати коментарі інших батьків, чоловік «вибухнув».

Ситуацію поглибив день народження, який минув не так, як хотілося молодому батькові. Чоловік вигадав план, як помститися дружині. Він заявив психотерапевту, нібито його кохана зраджує його з іншим і хоче забрати дитину. Це було неправдою. Після цього парна терапія завершилася, і чоловік став брати участь у догляді за дитиною ще менше.

Як молодим батькам розподіляти обов’язки

Аби уникати подібних ситуацій, молоді батьки повинні знати, як ділити обов’язки. Ідеальним є розподіл 50 на 50. Однак такі випадки трапляються вкрай рідко. Потрібно аналізувати кожну родину окремо.

Враховуйте контекст — можливо, хтось у парі має віддалену роботу і може паралельно приглянути за дитиною, нагріти їй суміш чи приспати.

Та людина, яка працює, повинна також розділяти хатні обов’язки та догляд за дитиною.

Потрібна взаємна підтримка: кожен з батьків повинен мати час на відпочинок , особистий час і можливість попросити про допомогу.

Для пар корисно залучати підтримку родичів чи нянь.

Проаналізуйте, хто проводить з дитиною більшість часу і чи є це дискомфортом? Якщо партнер не хоче брати участі у вихованні дитини та допомозі, можливо, ви перебуваєте у токсичних стосунках, де вас знецінюють та не поважають.