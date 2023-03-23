Чоловік хрускотів шиєю та осліп: чому так сталося

Чоловік з Нового Південного Вельсу, Австралія, який не хотів звертатися до мануального терапевта та самотужки хрускотів шиєю, зрештою втратив зір.

Як пише ladbible.com, 53-річний Енді Вілсон від дитинства страждав від болю у спині і звертався за допомогою до різних хіропрактиків. Втім, продовження лікування у дорослому віці він вважав надто дорогим.

Спроба заощадити призвела його до небезпечних для життя наслідків, коли він спробував імітувати рухи експертів та поправити свою шию не менше двох разів на день.

Чоловік хрускотів шиєю протягом 31 року без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію. У результаті, він потрапив до лікарні з інсультом і трьома тромбами в мозку, через які не міг рухатися і втратив зір.

Фото: ladbible.com

"Я зустрічав різних лікарів протягом багатьох років, і всі вони робили те саме. Я розслабляв м'язи і крутив головою з боку на бік. Це вже була несвідома звичка, як хрускіт суглобів пальців, я робив це принаймні один чи два рази на день. У мене був увімкнений телевізор, і раптом усе, що я міг чути, було цифровим бульканням. Це було дуже дивно. Тоді мої кінцівки стали дивними, я підняв руку, і вона почала махати сама собою", — поділився Енді.

Вілсон зміг зателефонувати своєму дядьку. Чоловік викликав "швидку". Втім, коли приїхали парамедики, вони спершу подумали, що Енді страждає на алкогольну чи наркотичну залежність. Вони навіть обшукали його будинок, перш ніж доставити його до лікарні, попри те, що Енді не вживає алкоголь та інші заборонені речовини.

"Мене сильно знудило, я повністю втратив координацію, відчував тиск у голові. Я втрачав зір, частина мого лівого зору з обох боків почала зникати. Це була найдивніша річ. Це була не одна сторона, це була половина обох очей. Я був вкрай дезорієнтований і мене нудило", - пригадав він.

На щастя, Енді повністю одужав і повернув собі зір.

Фото: ladbible.com

"У мене стався інсульт. Поєднання корекції шиї та травми спини викликало накопичення кальцію у моєму хребті. Це спричинило розрив моєї правої артерії, що призвело до трьох тромбів у мозку та інсульту", - поділився чоловік.

Коли ж він розповів лікарю, що робив з шиєю, він подивився на Енді з жахом і сказав: "Ніколи так не робіть".

Тож тепер Вілсон поклявся припинити хрускотіти шиєю і закликав інших не робити цього, щоб з ними не сталося такого ж прикрого інциденту.

Нагадаємо, загадкова хвороба, яка викликає головний біль і лихоманку, вбила щонайменше п'ятьох людей у Танзанії на сході Африки. Захворювання, ймовірно, є інфекційним.

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