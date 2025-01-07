Чоловік хвалить незнайомців на вулиці за гроші: скільки він заробляє

Японець, відомий як "Дядько Похвала", заробляє на життя тим, що стоїть на вулиці і за невелику плату засипає незнайомців компліментами.

Про це пише Oddity Central.

Чоловік став відомим у вересні минулого року, коли телеканал Fuji TV випустив короткометражний документальний фільм про його унікальну "професію".

Як повідомляється, 43-річний чоловік працював у компанії в своєму рідному місті Точігі, але в якийсь момент свого життя він настільки захопився азартними іграми, що втратив і сім'ю, і роботу. Його батько захворів, він втратив роботу і не міг більше сплачувати іпотеку, сім'я зрештою розірвала з ним зв'язок, і він опинився на вулиці. Це було грубе пробудження, яке допомогло йому побороти залежність від азартних ігор і реально оцінити своє життя. Чоловік завжди мріяв стати вуличним артистом, але не мав особливих навичок, таких як фокуси чи спів, тому придумав хвалити людей за гроші.

"Якщо я хвалитиму, то буде менше людей, які почуватимуться погано", - подумав він і почав ходити вулицями Токіо, тримаючи в руках шматок картону з написом: "Я вас дуже хвалю!".

Чоловік хвалить незнайомців на вулиці / Фото: скриншот з відео

Це звучить як дивний спосіб заробітку, але якщо подумати, то всі люблять, коли їх хвалять, і іноді нам дійсно потрібне заохочення, навіть якщо воно походить від зовсім незнайомої людини. Головне, за словами "Дядька Похвали", не перестаратися. Під час першого знайомства він спочатку робить компліменти щодо зовнішнього вигляду, а потім у невимушеній бесіді дізнається, за що ще можна похвалити людину.

"Якщо іншій людині це подобається, я теж щасливий. Ось чому я зміг зробити це протягом останніх трьох років", - каже він.

Японець часто стоїть годинами, тримаючи свою табличку, і жодна людина не звертається до нього за послугами, але за три роки, що він практикує своє унікальне ремесло, йому вдалося завести постійних клієнтів, які телефонують йому щоразу, коли їм потрібне моральне підбадьорення. Після того, як він став відомим у соціальних мережах, він почав здійснювати "відрядження" Японією і на сьогодні побував у 31 з 47 префектур країни, щоб хвалити людей. В середньому він робить компліменти більш ніж 30 людям на день, заробляючи близько 10 000 ієн ($65).

Нагадаємо, мама похизувалася, як її шестимісячний син заробив за місяць $45000. Її однорічний малюк також працює.

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